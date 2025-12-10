Volume FVG

페어 밸류 갭 지표

이 지표는 중간 캔들의 범위가 인접한 캔들에 의해 완전히 겹치지 않는 3개 캔들의 가격 불균형을 식별합니다. 이러한 갭은 변동성이 높은 기간 동안 갑작스러운 매수 또는 매도 압력으로 인해 발생하는 일시적인 주문 흐름 중단을 드러냅니다.

거래량 필터

거래량 필터는 의미 있는 거래 활동으로 뒷받침될 때만 갭이 나타나도록 보장합니다. 강세 갭은 양의 캔들 방향(종가가 시가보다 높음)이 필요하고, 약세 갭은 음의 방향(종가가 시가보다 낮음)이 필요합니다. 이는 확신이 부족한 약한 불균형을 걸러냅니다. UseVolume을 true로 설정하고 VolumeThreshold를 조정하여 필터링을 활성화하십시오.

입력 매개변수