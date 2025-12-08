Screener MT5



스캐너 안에서 자산을 한 번 클릭하면 동일한 차트 창에서 즉시 열립니다. 새로운 창을 열거나 Market Watch 를 스크롤하는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다 — 한 번 클릭하면 바로 거래하고 싶은 자산으로 이동합니다. 스캘핑, 테이프리딩, 속도가 필요한 거래자에게 최적입니다.
차트의 어떤 구석으로도 드래그할 수 있으며 “Screener” 버튼 한 번만 클릭하면 숨길 수 있는 100% 사용자 맞춤형 플로팅 패널.

사용 가능한 주요 필터 및 정렬:

Daily % (High → Low) - 당일 최대 상승
Daily % (Low → High) - 당일 최대 하락
Spread (Low → High) - 낮은 스프레드 자산 우선
Relative Volume - 평균 대비 훨씬 높은 거래량(강한 움직임)
Moving Average (above/below) - 상승 또는 하락 추세 자산만 필터
표시할 자산 수 제한 (예: top 10, top 20…)

모든 항목은 실시간으로 차트에서 직접 업데이트되며 다른 창을 열 필요가 없습니다.
주식, 미니 지수, 미니 달러, 암호화폐, 외환 또는 브로커에서 사용 가능한 모든 자산에 적합합니다.

참고: 심볼을 보고 필터링하려면 먼저 MT5 Market Watch 창에서 활성화해야 합니다 (Market Watch 에서 오른쪽 클릭 → Show All 또는 수동으로 추가).


