PROTO Fx
- Experts
- Sofya Tselishcheva
- 버전: 1.0
- 활성화: 10
PROTO Fx EA – 다층 시장 인텔리전스를 갖춘 고급 AI 전문가 시스템
PROTO Fx는 PHantom N1을 기반으로 하되, 개념적으로 한 단계 더 발전시킨 시스템입니다.
정교한 데이터 기반 접근 방식에 기반하여, 수년간 방대한 과거 시장 데이터와 실시간 시장 행동을 통해 학습되었습니다.
개발 환경에는 실제 가격 움직임, 변동성 사이클, 시장 구조 변화 및 거시경제 이벤트가 포함되었습니다.
기존의 기술적 지표뿐만 아니라, PROTO Fx는 시각적 차트 패턴, 캔들 구조, 오더 플로우 프로파일을 포함한 멀티모달 데이터 스트림을 처리합니다.
목표는 시장의 역동성을 단순히 인식하는 것을 넘어, 이전 버전보다 더욱 선택적이고 견고하게 반응하는 모델을 만드는 것이었습니다.
PROTO Fx는 고정된 하드코딩 규칙에 의존하지 않고, 새로운 시장 환경에 지속적으로 적응하며 저품질 신호를 훨씬 더 적극적으로 필터링합니다.
1. 향상된 시각적 시장 처리
PROTO Fx의 핵심 구성 요소 중 하나는 현재 시장 상황을 시각적으로 포착하고 해석하는 능력입니다. 이는 PHantom N1과 유사하지만, 더욱 향상된 필터링 로직을 갖추고 있습니다.
EA는 차트 데이터의 구조화된 표현을 생성하고, AI 기반 패턴 엔진을 통해 이를 처리합니다.
이전 세대와 비교하여 PROTO Fx는 추세의 질과 구조적 안정성에 더 큰 비중을 둡니다. 지지선, 저항선, 박스권 영역 및 돌파 움직임을 평가하며,
노이즈가 많고 성공 확률이 낮은 셋업은 일관되게 배제됩니다.
2. 다층 AI 검증 엔진
시각적·기술적으로 수집된 정보는 문맥적 분석을 위한 의미론적 AI 계층(GPT-5.1)을 포함한 다단계 검증 과정을 거칩니다.
이 엔진은 감지된 패턴의 타당성을 검증하고, 과거 반응을 기반으로 시장 심리를 평가하며, 신호를 다양한 품질 등급으로 분류합니다.
이러한 다층 파이프라인(시각적 인식, 정량적 필터, 논리적 분석)을 통해 약하거나 상충되는 신호는 이전보다 훨씬 엄격하게 제거됩니다.
PROTO Fx는 높은 확신도의 셋업에 집중하며, 불확실한 시장 구간에서 과도한 트레이딩을 줄입니다.
3. PROTO Fx Core – 적응형 트레이딩 로직
검증 이후, 신호는 PROTO Fx Core 모듈로 전달됩니다. 이는 개선된 리스크 프로파일과 시장 상태 감지를 사용하는 내부 학습 의사결정 모델입니다.
Core는 주문 실행 전에 신호 강도, 변동성 환경, 최근 거래 성과 및 다른 종목과의 상관관계를 평가합니다.
PHantom N1과 비교하여 PROTO Fx는 변동성 기반의 동적 리스크 조정, 더 정교한 진입 타이밍,
그리고 보다 부드러운 자산 곡선을 위한 선택적 부분 익절 기능을 도입했습니다. 의사결정은 규칙 기반이지만 적응적이며, 불안정해지지 않으면서도 빠르게 반응하도록 설계되었습니다.
4. 기술적 실행, 리스크 관리 및 안전성
- 지연 시간을 줄이고 스프레드/슬리피지 처리를 개선한 최적화된 주문 실행
- 이상 변동성 또는 뉴스 영향에 대한 지속적인 모니터링
- 랏 사이즈, 손절/익절 정렬 및 드로우다운 제한을 위한 개선된 독자적 리스크 엔진
- 중요 뉴스나 극단적 시장 상황에서 노출을 줄이기 위한 보호 모드
PROTO Fx는 자본 보호를 최우선으로 하여 자율적으로 운영되도록 설계되었습니다. 시장 상황이 불명확할 경우, 무리하게 거래를 실행하지 않고 일시적으로 중단합니다.
5. 주요 기능 한눈에 보기
- PHantom N1 대비 향상된 실시간 시각적 분석
- 거래 품질 향상을 위한 다층 AI 검증 파이프라인
- 변동성을 고려한 적응형 의사결정 로직
- 안정적인 자본 성장과 오버트레이딩 감소에 집중
- 다중 심볼 확장 가능, M30 / H1 최적화
- 데이 트레이딩, 스윙, 세미 자동화 트레이딩에 적합
요구 사항 및 권장 사항
|1
|브로커
|무관 (낮은 스프레드, 빠른 체결)
|2
|최소 예치금
|100$
|3
|레버리지
|최소 1:30
|4
|타임프레임
|M30 / H1
|5
|VPS
|VPS 24/7 사용 권장
|6
|심볼
|XAUUSD (및 기타)
PROTO Fx 는 단순한 EA가 아니라, 숙련된 트레이더처럼 시장을 분석하는 고급 AI 트레이딩 프레임워크입니다. 다만 더 구조적이고 빠르며 감정적 편향이 없습니다.
향상된 시각적 처리, 다층 AI 검증, 업그레이드된 의사결정 코어의 결합은 PHantom N1에서 도입된 개념을 한 단계 더 끌어올립니다.
AI 기반 의사결정 지원을 활용하면서도 리스크에 대한 완전한 투명성과 통제력을 유지하고자 하는 트레이더에게 이상적입니다.
I wanted to share some incredible data from a new AI trading system I’ve been analyzing: PROTO Fx. This isn't just another grid or martingale EA; it’s a high-intelligence framework that combines visual pattern recognition with a GPT-5.1 semantic layer. The results speak for themselves. The Stats That Matter: • Win Rate: 96.29% (26 Wins / 1 Loss) • Profit Factor: 21.27 • Monthly Growth: +21.54% (at 5.27% Max DD) • Recovery Factor: 20.27 • Avg Hold Time: 12 Minutes Why this EA is a Game-Changer: 1. Smart Partial Profit-Taking The AI doesn't just wait for a single target. It uses Partial Exits to lock in gains as the trade develops. It "shaves off" profit to eliminate risk early, which is how it maintains such a staggering win rate while keeping the equity curve smooth. 2. Elite Risk-to-Reward (R:R) Balance Most high-win-rate EAs have a "ticking time bomb" risk profile. PROTO Fx maintains an average profit of $61.82 against an average loss of -$75.56. This nearly 1:1.2 ratio proves the AI cuts losers fast and maximizes the "meat" of every winning move. 3. Conviction-Based Lot Scaling The EA dynamically adjusts its risk. It probes with 0.06 lots but hammers high-conviction setups with 0.40 - 0.50 lots. It knows exactly when to press the advantage. 4. Massive Scalability (200%+ Monthly Potential) Currently, at a conservative 5.27% Max DD, it’s delivering 21.54% monthly. Based on its high Recovery Factor, if you were to scale the risk to a 50% Max DD setting, the theoretical monthly return would exceed 200%. The capital efficiency is staggering. The Bottom Line: PROTO Fx trades like a disciplined professional—aggressive where it counts, and incredibly defensive via partial exits. It secures the "bag" quickly and gets out before volatility strikes. Let me know if you want to dive deeper into the technical logs!