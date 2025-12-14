PROTO Fx는 PHantom N1을 기반으로 하되, 개념적으로 한 단계 더 발전시킨 시스템입니다.

정교한 데이터 기반 접근 방식에 기반하여, 수년간 방대한 과거 시장 데이터와 실시간 시장 행동을 통해 학습되었습니다.

개발 환경에는 실제 가격 움직임, 변동성 사이클, 시장 구조 변화 및 거시경제 이벤트가 포함되었습니다.

기존의 기술적 지표뿐만 아니라, PROTO Fx는 시각적 차트 패턴, 캔들 구조, 오더 플로우 프로파일을 포함한 멀티모달 데이터 스트림을 처리합니다.

목표는 시장의 역동성을 단순히 인식하는 것을 넘어, 이전 버전보다 더욱 선택적이고 견고하게 반응하는 모델을 만드는 것이었습니다.

PROTO Fx는 고정된 하드코딩 규칙에 의존하지 않고, 새로운 시장 환경에 지속적으로 적응하며 저품질 신호를 훨씬 더 적극적으로 필터링합니다.