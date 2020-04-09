Apex Trading Dashboard PRO
- 유틸리티
- Cedric Landry Shema
- 버전: 1.20
Apex Trading Dashboard PRO 는 고급 리스크 관리, 실시간 분석, 빠른 주문 실행을 제공하는 전문 트레이딩 패널입니다. 하나의 직관적인 화면에서 손절/익절, 로트 크기, 일일 리스크 한도를 쉽게 관리할 수 있습니다. 정확성과 규율, 완전한 통제를 원하는 트레이더에게 적합합니다.
주요 기능
• 고급 트레이드 패널.
• 리스크 관리: 거래 리스크, 일일 리스크, 드로우다운, 트레일링 스탑.
• 유연한 로트 계산.
• 사용자 설정 가능한 SL/TP.
• 실시간 계정 분석.
• TradingView 스타일 UI.
• 드로우다운/RSI/리스크 경고.
• Inputs 탭으로 빠른 설정 변경.
• Units/Lots 전환 기능.
입력 파라미터
Risk Management Settings
• RiskPercent — 거래당 리스크 비율.
• MaxDailyRisk — 하루 최대 리스크.
• MaxDrawdown — 최대 드로우다운.
• DefaultSL — 스톱로스.
• DefaultTP — 테이크프로핏.
• RiskRewardRatio — 자동 TP 계산.
• MaxPositions — 최대 포지션.
• UseTrailingStop — 트레일링 스탑.
• TrailingStop — 초기 거리.
• TrailingStep — 스텝.
Risk Calculation Method
• RiskCalcMethod:
– RISK_BALANCE_PERCENT
– RISK_EQUITY_PERCENT
– RISK_FREE_MARGIN_PERCENT
– RISK_FIXED_DOLLAR
• LotCalcMethod:
– LOT_RISK_BASED
– LOT_FIXED
– LOT_EQUITY_PERCENT
– LOT_FREE_MARGIN_PERCENT
• FixedLotSize — 고정 로트.
• UseUnitsInsteadOfLots — 유닛 사용.
Alert Settings
• EnableAlerts — 경고 기능.
• RSI_Period — RSI 기간.
• RSI_Overbought / RSI_Oversold — RSI 레벨.
• AlertOnDrawdown — 드로우다운 경고.