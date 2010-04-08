Aquila Gridmaster PropVersion

AquilaGridMaster Prop Guardian ist eine optimierte Version des AquilaGridMaster-Systems – speziell entwickelt für den Einsatz in Prop Firm Evaluations & Live-Prop-Konten, mit OnChart-Dashboard.

Der EA kombiniert Scalping-Grid-Logik mit einem strikten, regelkonformen Tages-Risikomanagement, das automatisch sicherstellt, dass Daily-Drawdown-Limits Rechnung getragen wird.

Der Prop Guardian arbeitet Counter-Trend und nutzt dynamische Grid-Abstände, um kurzfristige Kurskorrekturen auszunutzen. Nach einem abgeschlossenen Basket werden die Gewinne sofort realisiert – ideal für ständige Equity-Akkumulation bei kontrolliertem Risiko.

Angehängt sind Screenshots der Backtests auf EURUSD H1 für die Jahre 2024 und 2025, simulierte Kontogröße 100.000 USD sowie ein Beispiel Preset mit welchem getestet wurde.

Haftungsausschluss:

Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.

Jeder Nutzer/Käufer übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.

Prop Firm Compliance – Automatisiert

✔ Daily-Drawdown-Hardcut in USD

→ Wenn der definierte Tagesverlust erreicht wird:

sofortiger Total-Close + Handelstop bis Tageswechsel

✔ Gesamtvolumen-Limit

→ verhindert Broker-Fehler wie „Volume limit reached“ im MetaQuotes Market

✔ Margin-Schutz & Rescue-Modus

→ verhindert tiefe Grids in starken Trendphasen, insbesondere bei Risko durch eine zunehmend turbulente Geopolitik und makroökonomische Einflussfaktoren.

✔ Keine Hedge-Konflikte

→ klare Richtung & intelligente Umschaltung

Gedacht um den engen Trading-Regeln bei der Nutzung von Prop-Konten Rechnung zu tragen — vollautomatisch.

Zusatzfeature: OnChart Dashboard