Evara MT5
소개 제공: 조기 구매자를 위한 800. 15개가 판매되면 가격이 1173으로 인상됩니다. 현재 1 개가 판매되었습니다.
Evara - 차세대 알고리즘 트레이딩
고급 AI 와 적응형 기계 학습에 의해 구동되는 Evara는 시장 상황에 따라 지속적으로 발전하며, 역사적 패턴 인식을 실시간 실행과 결합하여 우수한 거래 정확성을 제공합니다.
- DM 으로 연락하여 시험 라이센스 한정판 데모 거래를 위한 몇 일 동안 받으세요.
- 구매 후, 저에게 메시지를 보내시면 무료 로봇 을 받을 수 있습니다.
- 백테스트 가이드: 저에게 직접 연락하시면 설정 파일 과 단계들을 제공해 드리겠습니다.
핵심 거래 장점:
- ATR 기반 스캘핑 전략 – 변동성이 큰 환경에서 빠른 스캘프를 타이밍하기 위해 평균 진폭 데이터를 적용하여 진입 및 퇴출의 정확성을 최적화합니다.
- 정밀 RSI 필터 - 자사의 RSI 알고리즘은 높은 확률의 진입을 유지하면서 87%의 잘못된 신호를 걸러냅니다.
- 시장 시간 기술 - 내장된 거래 시간 필터는 세션 전반에 걸쳐 최적의 유동성 기간에 자동으로 집중합니다.
전문적인 리스크 제어:
Evara는 다음과 같은 다층 보호를 포함합니다:
- 변동성 분석에 기반한 수익 실현
- 실시간 하락 모니터링
- 고변동성 시 자동 리스크 감소
설치에는 몇 초가 걸립니다 - 단순히 EURUSD (M15) 차트에 붙이십시오.
다양한 통화 쌍에 최적화되어 있습니다:EURUSD,USDCAD,NZDUSD
최소 요구 사항:
- $100 (표준 모드)
- $1000 (위험 모드)
실시간 알림, 전문가 설정 및 업데이트를 위해 텔레그램 채널에 가입하세요.
"정확하게 거래하고, 추측하지 마세요. Evara의 지능형 알고리즘이 24/5 동안 귀하의 계좌를 늘리게 하세요."