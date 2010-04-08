CrossRoad NeuroBoids PSO AI

MetaTrader 5에서 인공지능의 진화를 경험해 보십시오.

NeuroBoid v6.4 Complete Edition은 단순한 전문가 시스템(EA)이 아닙니다. 실시간 시장 연구 엔진입니다. 고정된 전략을 사용하는 정적인 로봇과 달리, NeuroBoid는 입자 군집 최적화(PSO - Particle Swarm Optimization) 알고리즘을 사용하여 시장 상황에 지속적으로 적응합니다.

이 버전은 기술적인 도약을 나타내며, 새로운 위험 조정 점수(Risk-Adjusted Score) 지표를 통해 통계적 견고성과 자본 보호에 중점을 둡니다.

멀티 자산 기능: 주로 XAUUSD(금) 거래를 위해 개발되었지만, 모든 자산에 적응합니다. 메모리 기반 PSO와 지속적인 학습 기능을 갖춘 NeuroBoid는 변동성이 좋은 모든 자산을 성공적으로 운용할 수 있습니다.

주요 특징 (Key Features)

  • 실시간 워크 포워드 검증: 로봇은 과거 데이터를 맹목적으로 신뢰하지 않습니다. 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 전략이 견고함을 유지하는지 검증하기 위해 미지의 데이터 창에서 연속적인 테스트를 수행합니다.

  • 위험 조정 적합성 (Risk-Adjusted Fitness): 이제 최적화는 변동성이 큰 전략에 페널티를 부여합니다. 이 알고리즘은 실제 스프레드(Spread)슬리피지(Slippage) 를 시뮬레이션하면서 가능한 한 낮은 드로우다운(Drawdown) 으로 최고의 수익을 추구합니다.

  • 전문가용 대시보드: 추세 상태, 오실레이터, 신호 강도, 군집 신뢰도, 그리고 기본 계정 데이터를 표시하는 완전히 새로운 그래픽 패널입니다.

  • 스마트 동적 로트: 포지션 크기는 신호의 "신뢰도"(Boids 에이전트 간의 일치율)에 따라 자동으로 증가할 수 있습니다.

기술 전략 (Technical Strategy)

NeuroBoid v6.4는 4가지 시장 차원을 동시에 분석합니다:

  1. 맥락 및 추세: 다중 EMA (9, 15, 50, 100) 및 Parabolic SAR의 배열.

  2. 오실레이터: RSI 및 Stochastic을 사용하여 소진 영역을 식별합니다.

  3. 모멘텀: 고급 MACD 및 히스토그램 분석.

  4. 반전: 가격 행동(Price Action) 및 볼린저 밴드(Bollinger Bands)를 기반으로 반전 확률 패턴을 감지합니다.

⚙️ 매개변수 및 요구 사항 (Parameters and Requirements)

  • 권장 시간대: M5(기본), M15, H1, H4 및 D1에도 적응 가능.

  • 통화 쌍: 변동성이 좋고 스프레드가 낮은 쌍에 최적화되어 있습니다(예: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD).

  • 운영 모드: 기본적으로 거래 빈도가 높은 AGGRESSIVE(공격적) 모드로 설정되어 있지만, Conservative(보수적)Balanced(균형) 모드도 제공합니다.

  • 계정 유형: 더 나은 체결을 위해 ECN 또는 Raw Spread 계정을 권장합니다.

🛡️ 위험 관리 (Risk Management)

  • 변동성(ATR)을 기반으로 한 동적 손절매 및 이익 실현 시스템.

  • 고급 이익 보호: 이 버전은 연속적인 본전 청산(Breakeven)트레일링 이익(Trailing Gain) 메커니즘을 특징으로 합니다. 이는 이익을 적극적으로 추격하는 트리거를 통해 작동합니다.

  • 시간 필터 및 과도한 스프레드에 대한 보호.

  • 글로벌 최대 손실 한도: 자본이 지정된 퍼센트(X%)만큼 하락하면 거래를 자동으로 중지합니다.


추천 제품
Ichimoku Master ECC11
Dimitrios Dimas
5 (1)
Experts
Discover the Power of the Ichimoku ECC 11 Strategy on Meta Trader 5! Prop Firm Ready! Welcome to the world of Ichimoku ECC 11, an unparalleled Expert Advisor (EA) designed for the discerning trader. Built on the robust Meta Trader 5 platform, the Ichimoku ECC 11 harnesses the power of the revered Ichimoku Kinko Hyo indicator to deliver exceptional trading performance on the 15-minute chart. The Essence of Ichimoku ECC 11 The Ichimoku ECC 11 strategy is meticulously crafted to capitalize on str
BTC Reflexion ATR H2 Master
Dayana Maria Silguero Sanchez
Experts
BTC Reflexion ATR H2 Master is a fully automated trading system designed exclusively for BTCUSD on the H2 timeframe. It combines a directional model powered by ReflexPeriod, OSMA, and Bollinger Bands, with a dynamic risk-management algorithm based on ATR, allowing efficient operation under high-volatility market conditions. The EA is optimized for IC Markets but remains fully adaptable to any broker with reasonable spreads. Main Features 1. Entry logic based on ReflexPeriod + OSMA + Bollinger B
GoldRushX
Mateus Barboza De Paula
Experts
GoldRushX - 당신이 놓칠 수 없는 트레이딩 로봇 금융 시장에서 수익을 극대화할 수 있도록 개발된 GoldRushX를 소개합니다. 견고한 알고리즘을 기반으로 개발되고 Pine Script에서 직접 변환된 GoldRushX는 효율성, 정밀성, 고급 리스크 관리 기능을 원하는 트레이더에게 완벽한 솔루션입니다. 주요 기능: 볼린저 밴드 및 이동 평균선: 정확한 볼린저 밴드 계산을 통해 이 로봇은 시장 변동성을 기반으로 매수 및 매도 기회를 식별하며, 조정 가능한 이동 평균선 (SMA 또는 EMA)을 통해 트레이드에 더 명확성을 제공합니다. 리스크 관리 통합: 계좌 잔액의 일정 비율을 기반으로 한 거래당 리스크를 쉽게 설정할 수 있습니다. GoldRushX는 이상적인 거래량을 자동으로 계산하고 브로커가 허용하는 범위 내에서 거래가 이루어지도록 보장합니다. 자동 매수 및 매도 거래: 이 로봇은 엄격한 기술 분석에 기반하여 매수 및 매도 주문을 자동으로 실행합니다. 사용자 전략에 따라
AlphaBreak Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
AlphaPro EA – Technical Overview 1. Introduction AlphaPro EA is an Expert Advisor for MetaTrader 4 and MetaTrader 5. It applies multiple algorithmic strategies with risk control features and supports various trade management modes. The system is designed for use on different timeframes and multiple currency pairs. 2. Core Features Algorithmic Execution – Uses multi-layered entry/exit logic combining scalping, breakout, and trend-based methods. Risk Management – Supports balance-based lot sizing
SemisScalpel
Andriy Sydoruk
Experts
The   SemiScalpel   Expert Advisor is a semi-scalping system which analyzes the market using an oscillator. During tests use the "Every tick" mode. The expert works only with accounts like "Netting" Adjust   StopLoss ,   TakeProfit ,   TrailingStart ,   TrailingBreakeven   and   TrailingStop   to set the system operation mode: scalping or standard. Simple overbought/oversold levels are used. You can use one of the indicators (select the value of the   Signal   parameter): RSI CCI WPR DEM MOM RVI
Morning and Evening Star Pro
Dzmitry Kurylenka
Experts
캔들스틱 패턴 기반 반전 전략과 지능형 자금 관리 전략 설명 본 EA는   "아침별"(강세 반전) 과   "저녁별"(약세 반전)   패턴을 자동 감지합니다. 핵심 장점:   고정밀 신호   - RSI+SMA200 이중 필터링   리스크 관리   - 계좌 잔고 % 기준 자동 로트 계산   다중 자산 적용   - FX/주식/지수 전체 호환   거짓 신호 차단   - 엄격한 진입 조건   역사 테스트   - 2020-2024년 EURUSD/H4 데이터 검증 입력 매개변수 1. 거래 설정 RiskPercent   (1.0) - 거래당 리스크%(0.5-2% 권장) UseMoneyManagement   (true) - 자동 로트 계산 활성화 FixedLotSize   (0.1) - 고정 로트(자금관리 비활성시) StopLoss   (100) - 스톱로스(포인트) TakeProfit   (200) - 테이크프로핏(포인트) MagicNumber   (12345) - EA 식별번
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experts
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
Heiken Ashi PMAX EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Heiken Ashi PMAX EA Introduction This Expert Advisor implements the PMAX strategy with enhanced visualization through Heiken Ashi candles and multiple filter options. This EA is not optimized and is designed for you to customize according to your trading preferences and market conditions. Strategy Overview The Heiken Ashi PMAX EA tracks trend direction using moving averages and ATR (Average True Range) to establish dynamic support and resistance levels. The system creates a trailing stop line th
TSUTrader Dave Landry Trading System
Marcos Godoy Ortiz
Experts
It is an Expert Advisor who uses the famous Dave Landry strategy, widely used to operate swing trades in various types of markets, Forex, B3, indices, stocks and cryptocurrencies. The Dave Landry Setup is one of the most well-known setups that operate in favor of the trend, there is a preference for the larger H4, Daily, Weekly and Monthly timeframes, due to its high hit rate, but the TsuTrader Dave Landry robot allows complete customization of the strategy . - TSUTrader Dave Landry is the on
GannMACDX
Mateus Barboza De Paula
Experts
GANNMACD 는 MetaTrader 5 (MT5)를 위해 개발된 전문가 자문 (EA)으로, MACD(이동 평균 수렴/발산)와 Gann 수준이라는 두 가지 기술 분석 전략을 결합한 시스템입니다. 이 도구는 매수 및 매도 조건을 식별하고 사용자 지정 가능한 설정에 따라 자동으로 주문을 실행합니다. 주요 기능: MACD : MACD 지표는 매수 및 매도 신호를 생성하는 데 사용됩니다. 스크립트는 MACD의 주요 선과 신호선을 비교하여 추세 반전을 식별합니다. Gann 수준 : 전략은 Gann 수준 (1x1 및 2x1)을 적용하여 차트에서 잠재적인 지지 및 저항 지점을 식별합니다. 현재 가격과 이러한 수준을 비교하여 거래 방향을 결정합니다. 진입 조건: 매수 : MACD가 신호선을 상향 돌파하고 가격이 특정 Gann 수준 이상일 때 매수 신호가 생성됩니다. 매도 : MACD가 신호선을 하향 돌파하고 가격이 특정 Gann 수준 이하일 때 매도 신호가 생성됩니다. 리스크 관리: 손절매 (S
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Experts
ChronoATR Guardian (트렌드 스캘핑 전문가 어드바이저) ChronoATR Guardian은 ATR(Average True Range)과 트렌드를 기반으로 한 임펄스 거래를 위해 설계된 금융 시장 자동화 거래 도구입니다. 이 어드바이저는 다양한 통화 쌍에 대한 사전 설정을 제공하여 초보자도 쉽게 사용할 수 있습니다. ️ 주요 파라미터 파라미터 설명 cSeconds 시장 조건을 분석하기 위한 시간 간격(초 단위). PriceShotPercentATR 주문을 열기 위해 가격이 한 방향으로 이동해야 하는 ATR의 비율. RiskPercent 자동 로트 계산을 위한 리스크 퍼센트. FixedLotSize 고정 로트 크기(자동 로트가 비활성화된 경우). UseAutoLot 자동 로트 계산 활성화/비활성화. ATRPeriod ATR 지표 기간. ATRMultiplierSL 손절매(SL)을 위한 ATR 배수. ATRMultiplierTP 익절(TP)을 위한 ATR 배수. A
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Golden Sniper EA
Ray Pracious Chidhungwana
Experts
Golden Sniper EA – Precision Gold Trading with Institutional Logic Golden Sniper EA is a powerful Expert Advisor designed to trade XAUUSD (Gold) with precision using institutional trading concepts like Liquidity Sweeps , Market Structure Shifts (MSS) , and Fair Value Gaps (FVG) . This EA acts like a sniper — waiting patiently for the perfect trade setup during high-volatility sessions such as Asian and New York opens , and then striking with confidence. It combines intelligent market analysis wi
UlcerTrend
Lorena Do Carmo Rangel
Experts
UlcerTrend The Expert Advisor has been developed for XAUUSD H1 based on UlcerIndex and stop orders that are based on a multiplier of the Triple Exponential Moving Average. It has been backtested on over 20-year tick data with 99% quality of modelling. The screenshots attached feature the robustness test by Monte Carlo analysis with 1000 simulations. A broker with a small spread and slippage is recommended for better performance. No need to set up any parameters, these settings are optimized.
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Bull Bat
Ryuki Ohno
Experts
**본 EA(Expert Advisor)**는 단기 및 장기의 지수이동평균선(EMA20과 EMA200) 간의 이격 거리와 가격이 EMA200을 돌파하는 순간을 포착하여, 추세 방향으로 포지션을 진입하는 간단하면서도 안정적인 로직을 기반으로 작동합니다. 강한 추세가 형성된 시장을 정밀하게 노려, 추세를 따라 큰 수익 폭을 노리는 전략으로 설계되었습니다. 권장 설정: 통화쌍: USDJPY 시간 프레임: H1 (백테스트로 조정 가능) 추천 계좌 유형: ECN / 스프레드가 좁은 계좌 포함된 파일: MQL5 버전 (.mq5 파일) ️ 본 EA는 과거 가격 데이터를 기반으로 설계되었으며, 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실거래에 앞서 반드시 데모 계좌에서 충분한 테스트를 진행해주시기 바랍니다. 문제 발생 시 또는 기술 지원이 필요한 경우 언제든지 문의해 주세요.
Mafio
Kyaw Zan Tun
Experts
Mafio EA – Smart Trading with Modified Moving Average & Fibonacci Logic Mafio EA is an Expert Advisor built on a powerful combination of Modified Moving Averages and Fibonacci-based strategies to identify potential market opportunities. This EA is designed with a focus on precision and adaptability for changing market conditions. Important Notice Past performance does not guarantee future results. The fact that Mafio EA performed well in previous tests does not mean it will always remain pro
GbpUsd M30 Open Daily Breakout MT5
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed, tested and traded live on GBPUSD M30 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  OPEN DAILY  BREAKOUT .   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with  ATR STOP LOSS and TAKE PROFIT.  To catch more profits there is also   TRAILING PROFIT   function provided. EA has been backtested on more than 18-year long tick data with 99% qu
Diamond X
Vitalii Buriagin
Experts
A powerful and professional expert who allows you to bring stable profits with minimal risk. IMPORTANT! The instructions (in the screenshot) show the settings for EURUSD. Settings for other currency pairs will be optimized and added in the future! IMPORTANT! The frequency of opening deals can be from 1 in a few days to 5 in 1 day. It directly depends on the state of the market and the algorithm for searching for entry signals! IMPORTANT! We recommend using the expert settings that are given by u
Abydos B3 MT5
Alexandre Fatayer Canova
5 (1)
Experts
Abydos B3 is a MetaTrader 5 Expert Advisor who can operate on an variable number of trading strategies and markets around the world. Currently, there over 10 buit-in trading strategies available for use (more to come), that can be used in any combination and fine-tuned at your needs. These strategies make use of different custom indicators and algorithms. It is optimized for the Brazilian Market , but feel free to try other scenarios. RECOMMENDED SETTINGS & SAMPLE RESULTS Symbol: WIN$ (from B
Babel Steps
Iurii Bazhanov
Experts
MT5 netting the “Babel Steps” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position when the specified trend level is exceeded plus Bollinger indicators and Stochastic indicators inform about oversold / overbought market.  Stochastic and Bollinger indicators help to increase or decrease the position. If market moves into favorable direction the Robot genera
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
Experts
This simple grid trading EA will place limit buy orders or buy stop orders with take profit at each step based on the given price range. User will need to enter the following settings: inputUpperRange - This defines the high price. Default is ask + 1000 points. inputLowerRange - This defines the low price.    Default is ask - 1000 points. inputGridLevels - This defines the number of level (or orders) to place within the given range. Default is 10. inputLotSize - This defines the volume. Default
CandlesFinderVolumeLevelsMt5
Alexander Nikolaev
Experts
This EA identifies trading candles that often foreshadow a market reversal and finds volume accumulation levels in the trading history. It opens trades if a candlestick like "Doji" or "Engulfing" appears at the volume level and the price seems to be repelled from the level. To make its strategy clearer to users, it can display volume levels and signal candles (thanks to its good display, it can be used as an indicator). In the strategy tester, some display functions do not work correctly, so wat
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Experts
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Double Line Crossing MT5 EA
Wen Huang
Experts
This is based on the double moving average cross and arrow mark under the preparation of custom indicators EA. When the blue arrow appears, make a long order. When the red arrow appears, short the order. When the pink line crosses the green line upward, the pink line is above, the green line is below, the golden fork appears, and the blue arrow appears. When the pink line crosses the green line downward, the pink line is below and the green line is above. There is a dead fork and a red arro
Alligator Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
Alligator Trade X MT5 is an EA based on Alligator. Alligator parameters such as Jawsperiod1, Jawsshift1, Teethsperiod1, Teethsshift1,   Lipssperiod1, Lipssshift1, BuyShift1, BuyCandlestickShift1, BuyShift2, BuyCandlestickShift2, BuyShift3, BuyCandlestickShift3, SellShift1, SellCandlestickShift1, SellShift2, SellCandlestickShift2,  SellShift3 and SellCandlestickShift3 can be adjusted. Alligator Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal
EA i MT5
Indra Maulana
Experts
A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence This robot is built by the free ChatGPT Ai. Also, to use the AI ​​tool (a great assistant in MetaTrader), you can see this product : https://www.mql5.com/en/market/product/136348 All trades have profit and loss limits Attributes: Usable:         in currency pair: EURUSD         in time frame: M30         on Account type: Any         in various brokers         in prop companies         with minimum capital ($100)  
FREE
Grid ATR Bands Midline Trend EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Important Note: This Expert Advisor is Designed for Advanced Traders Who Love to Customize! Introducing the Grid ATR Bands Midline Trend Expert Advisor: Your Flexible Trading Companion Are you a trader who loves precision, adaptability, and intelligent trading strategies? This Expert Advisor is your next trading tool! Strategic Approach: This Expert Advisor utilizes a sophisticated grid trading mechanism combined with Average True Range (ATR) bands, creating a unique approach to market navigati
Scalping StrikeX
Paline Maina
Experts
Mascalper EA Pro is an automated trading system (Expert Advisor) designed to execute high-frequency trades with precision, based on market scalping strategies. It helps traders take advantage of small price movements in the forex market with minimal manual intervention. Key Features Fully Automated Trading : Executes trades automatically based on pre-set conditions, saving you time and effort. Scalping Strategy : Focuses on quick, small profits by entering and exiting positions rapidly. Built-
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.8 (10)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.7 (43)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (19)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $179, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.1 (29)
Experts
특 별 가격  $109  (정가: $365) . 설정 및 사용 가이드 :  ABS Channel . 실시간 모니터링:   ABS Signal .  라이브 시그널 설정 파일 기본 설정 파일 ABS EA란 무엇인가요? ABS EA는 H1 시간대의 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 트레이딩 로봇입니다. 마틴게일 시스템 을 기반으로 하며 내장 위험 통제 기능 . 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 ABS EA는 설정이 쉽고 완전 자동화되어 있으며 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 주요 기능 사용자 정의 안전 설정이 있는 마틴게일 전략 유연한 로트 관리: 고정 로트 또는 자동 로트 선택한 임계값에서 거래를 일시 중지하는 최대 손실 한도 간단한 설정: 차트에 첨부하고 설정을 구성한 후 거래 기술 사양 심볼: XAUUSD 시간대: H1 최소 입금액: $300 권장 입금액: $1,000 계좌 유형: ECN / Raw Spread 레버리지: 1:50
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
Experts
먼저 이것을 읽어주세요 (매우 중요) 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과 출시 기념 특별 할인! 현재 가격은 한정 수량에 한해 적용됩니다. 수량 소진 후에는 가격이 인상됩니다. 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.72 (32)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 149 USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지션
제작자의 제품 더 보기
CrossRoad MultiChart Crazy Scalper
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalper — How It Works CrossRoad Scalper   is a free, open-source Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to demonstrate how you can automate multi-asset trading using a combination of progressive grid logic, indicator filters and robust risk management. The aim is not to promise profits, but to provide a working, tested codebase for learning, experiments or even real use—your choice! General Logic & Workflow Multi-Asset:   One EA can monitor and trade multiple instruments—forex p
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven은 2025년 12월 8일까지 프로모션 출시가 적용됩니다. 이 Expert Advisor는 모든 자산에 적용 가능하며, 범용적입니다. Multi-Asset Scalper EA는 MetaTrader 5 플랫폼용으로 개발된 전문 자동 거래 시스템으로, 여러 자산에 대한 동시 스캘핑 거래를 위해 설계되었습니다. 버전 8.2는 트리플 컨펌 및 통합 위험 관리 기능을 갖춘 멀티 타임프레임 기술을 통합했습니다. 기술 아키텍처 1. 지능형 신호 시스템 멀티 타임프레임 계산: 트리플 분석(컨펌, 패스트 컨펌, 슬로우 컨펌) 투표 시스템: 가중치 조정이 가능한 3가지 주요 지표(EMA, MACD, RSI) 위험 모드: 민감도에 영향을 미치는 5단계(초공격적 → 초보수적) 2. 고급 위험 관리 하이브리드 랏 계산: 고정 또는 위험 기반(USD) 무한 손익분기점: 핍이 아닌 달러로 계산되는 점진적 시스템. 목표 이익
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변