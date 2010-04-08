CrossRoad NeuroBoids PSO AI

MetaTrader 5에서 인공지능의 진화를 경험해 보십시오.

NeuroBoid v6.4 Complete Edition은 단순한 전문가 시스템(EA)이 아닙니다. 실시간 시장 연구 엔진입니다. 고정된 전략을 사용하는 정적인 로봇과 달리, NeuroBoid는 입자 군집 최적화(PSO - Particle Swarm Optimization) 알고리즘을 사용하여 시장 상황에 지속적으로 적응합니다.

이 버전은 기술적인 도약을 나타내며, 새로운 위험 조정 점수(Risk-Adjusted Score) 지표를 통해 통계적 견고성과 자본 보호에 중점을 둡니다.

멀티 자산 기능: 주로 XAUUSD(금) 거래를 위해 개발되었지만, 모든 자산에 적응합니다. 메모리 기반 PSO와 지속적인 학습 기능을 갖춘 NeuroBoid는 변동성이 좋은 모든 자산을 성공적으로 운용할 수 있습니다.

주요 특징 (Key Features)

실시간 워크 포워드 검증: 로봇은 과거 데이터를 맹목적으로 신뢰하지 않습니다. 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 전략이 견고함을 유지하는지 검증하기 위해 미지의 데이터 창에서 연속적인 테스트를 수행합니다.

위험 조정 적합성 (Risk-Adjusted Fitness): 이제 최적화는 변동성이 큰 전략에 페널티를 부여합니다. 이 알고리즘은 실제 스프레드(Spread) 및 슬리피지(Slippage) 를 시뮬레이션하면서 가능한 한 낮은 드로우다운(Drawdown) 으로 최고의 수익을 추구합니다.

전문가용 대시보드: 추세 상태, 오실레이터, 신호 강도, 군집 신뢰도, 그리고 기본 계정 데이터를 표시하는 완전히 새로운 그래픽 패널입니다.

스마트 동적 로트: 포지션 크기는 신호의 "신뢰도"(Boids 에이전트 간의 일치율)에 따라 자동으로 증가할 수 있습니다.

기술 전략 (Technical Strategy)

NeuroBoid v6.4는 4가지 시장 차원을 동시에 분석합니다:

맥락 및 추세: 다중 EMA (9, 15, 50, 100) 및 Parabolic SAR의 배열. 오실레이터: RSI 및 Stochastic을 사용하여 소진 영역을 식별합니다. 모멘텀: 고급 MACD 및 히스토그램 분석. 반전: 가격 행동(Price Action) 및 볼린저 밴드(Bollinger Bands)를 기반으로 반전 확률 패턴을 감지합니다.

⚙️ 매개변수 및 요구 사항 (Parameters and Requirements)

권장 시간대: M5(기본), M15, H1, H4 및 D1에도 적응 가능.

통화 쌍: 변동성이 좋고 스프레드가 낮은 쌍에 최적화되어 있습니다(예: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD).

운영 모드: 기본적으로 거래 빈도가 높은 AGGRESSIVE(공격적) 모드로 설정되어 있지만, Conservative(보수적) 및 Balanced(균형) 모드도 제공합니다.

계정 유형: 더 나은 체결을 위해 ECN 또는 Raw Spread 계정을 권장합니다.

🛡️ 위험 관리 (Risk Management)