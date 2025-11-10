Atlas scalper on gold

4.23
ATLAS SCALPER 골드용

XAUUSD 전문 자동매매 시스템

🎁 기간 한정 오퍼

2026년 6월 1일까지 무료 액세스

위험이나 약속 없이 전문 골드 트레이딩의 힘을 경험하세요.

저희는 2026년 6월 1일까지 ATLAS SCALPER 골드용을 완전 무료로 제공합니다. 이것은 기능이 제한된 체험판이 아닙니다—프리미엄 EA에 대한 완전하고 무제한적인 액세스입니다. 왜일까요? 직접 결과를 확인하시면 저희가 만든 것의 진정한 가치를 이해하실 것이라 확신하기 때문입니다.

테스트하세요. 신뢰하세요. 그런 다음 결정하세요.

골드 트레이딩을 혁신하세요

ATLAS SCALPER 골드용은 단순한 Expert Advisor가 아닙니다—XAUUSD 시장을 정복하기 위해 특별히 설계된 실전 검증된 트레이딩 시스템입니다. 대부분의 EA가 골드의 독특한 변동성에 적응하지 못하는 반면, 저희 시스템은 그 속에서 번창합니다.

고급 알고리즘을 기반으로 구축되고 다양한 시장 조건에서의 엄격한 테스트로 뒷받침되는 이 EA는 한 가지 목적을 위해 설계되었습니다: 골드의 전설적인 가격 변동을 일관된 거래 기회로 전환하는 것입니다.

일관성 없는 수동 거래 결과에 지치셨든, 자동화 포트폴리오를 다각화하려 하시든, ATLAS SCALPER 골드용은 기관급 거래 기술을 MetaTrader 플랫폼에 직접 제공합니다.

ATLAS SCALPER 골드용이 우위를 점하는 이유

🎯 정밀 골드 스캘핑 전략

XAUUSD M5 차트에 레이저 집중 — 골드에 맞춰 조정된 일반 외환 EA가 아닌, 처음부터 전용으로 구축 • 번개같이 빠른 실행 — 수동 트레이더가 놓치는 찰나의 기회를 포착 • 지능형 진입/청산 알고리즘 — 외과 수술 같은 정밀도로 고확률 설정 식별 • 시장 조건에 적응 — 횡보, 추세, 변동성 높은 환경에 조정

🛡️ 군사급 리스크 관리

다층 보호 시스템 — 모든 수준에서 귀하의 자본이 보호됩니다 • 동적 포지션 사이징 — 계좌 자산을 기반으로 거래 규모를 자동 조정 • 고급 손실폭 회복 — 불리한 시장 움직임으로부터 회복하도록 설계 • 스트레스 테스트된 회복력 — 극단적인 변동성과 기관 "고래" 조작에서 생존하는 것이 입증됨 • 필요 이상으로 위험을 감수하지 않음 — 설계상 보수적이며, 조건이 유리할 때만 공격적

⚙️ 유연한 리스크 프로필: 당신의 선택, 당신의 통제

귀하의 트레이딩 성향에 맞는 전략을 선택하세요:

🟢 초저위험: 자본 수호자

• 보수적인 트레이더와 은퇴 계좌에 완벽 • 최소한의 손실폭으로 꾸준하고 예측 가능한 성장 • 아드레날린보다 편안한 수면을 우선시하는 분들에게 이상적

🟡 저위험: 균형잡힌 빌더

• 장기 자산 구축을 위한 최적의 위험-보상 균형 • 과도한 노출 없이 강력한 수익 • 대부분의 전문 트레이더에게 최적의 지점

🟠 중위험: 성장 가속기

• 관리된 변동성으로 증폭된 수익 잠재력 • 더 빠른 계좌 성장을 추구하는 트레이더용 • 야망과 신중한 리스크 관리의 균형

🔴 고위험: 수익 극대화기

• 경험 많은 트레이더를 위한 공격적인 전략 • 변동성을 이해하고 수용하는 분들을 위한 최대 수익 잠재력 • 약한 심장의 소유자용이 아니지만, 잠재적으로 가장 보상이 큼

🚀 손쉬운 설정

5분 이내에 설치 및 거래 시작 — 프로그래밍 지식 불필요 • 사전 최적화된 설정 — 박스에서 꺼내자마자 수익 창출 • 원클릭 리스크 선택 — 프로필을 선택하고 EA가 나머지를 처리하도록 함 • 모든 브로커와 호환 — 모든 MetaTrader 5 플랫폼과 호환

입증된 성능: 숫자가 말합니다

2023년 1월 2일부터 2025년 3월 1일까지 M5 타임프레임에서 백테스트

리스크 레벨 초기 입금액 백테스트 수익 ROI 이것이 의미하는 것
고위험 €100 €2,070.79 2,071% €100을 €2,170으로 — 폭발적인 성장 잠재력
중위험 €100 €4,831.03 4,831% €100을 €4,931로 — 탁월한 성능
저위험 €100 €1,640.95 1,641% €100을 €1,740으로 — 보수적이지만 인상적
초저위험 €100 €1,000.10 1,000% €100을 €1,100으로 — 안정적이고 신뢰할 수 있는 수익

💡 이러한 결과가 실제로 의미하는 것

이것은 운 좋은 한 달에서 신중하게 선택된 통계가 아닙니다. 이것은 다음을 포함한 여러 시장 사이클에 걸친 2년 이상의 일관되고 체계적인 성능입니다:

• 주요 경제 발표 • 연방준비제도 정책 변화 • 글로벌 은행 위기 • 극단적인 변동성 이벤트 • 골드 강세장과 약세장

EA는 이러한 조건에서 생존만 한 것이 아니라 번창했습니다.

중요: 백테스트 결과는 실제 시장 데이터를 기반으로 한 역사적 시뮬레이션입니다. 과거 성능이 미래 결과를 보장하지는 않지만, 실제 시장 조건 하에서 EA의 견고한 설계와 수익 잠재력을 입증합니다.

실제 트레이딩에 대한 진실 (다른 사람들이 말해주지 않는 것)

솔직히 말하자면

저희는 100% 승률과 제로 손실을 약속할 수도 있습니다. 하지만 그렇게 하지 않을 것입니다. 왜냐하면 그것은 거짓말이기 때문입니다.

현실은 다음과 같습니다:

모든 거래가 이기는 것은 아닙니다 — 그리고 그것은 완전히 정상입니다. 전문 트레이딩은 매번 이기는 것이 아니라 잃는 것보다 더 많이 이기는 것입니다.

손실폭은 발생합니다 — 최고의 헤지펀드조차 일시적인 손실을 경험합니다. 중요한 것은 회복이며, ATLAS SCALPER 골드용은 더 강하게 반등하도록 설계되었습니다.

마법의 해결책은 없습니다 — 위험 없이 보장된 이익을 약속하는 사람은 경험이 부족하거나 부정직합니다. 저희는 둘 다 아닙니다.

변동성은 친구이자 적입니다 — 골드는 격렬하게 변동할 수 있으며, 특히 기관 트레이더가 큰 움직임을 할 때 그렇습니다. 저희 EA는 이러한 "고래" 이벤트를 탐색하고 변동성을 기회로 전환하도록 특별히 설계되었습니다.

저희를 다르게 만드는 것

저희는 이 EA를 비현실적인 약속으로 귀하를 감동시키기 위해서가 아니라 시간이 지남에 따라 승리하기 위해 구축했습니다.

정교한 리스크 관리, 적응형 알고리즘, 손실폭 회복 시스템은 어려운 기간에도 귀하의 계좌가 수익성으로 돌아갈 수 있도록 위치하게 합니다. 이것이 전문 트레이더가 생각하는 방식입니다—이제 귀하도 그들처럼 거래할 수 있습니다.

시작하기: 자동화된 골드 트레이딩으로 가는 길

빠른 설정 (첫 거래까지 5분)

  1. MetaTrader 5 플랫폼에 EA 설치
  2. 선호하는 리스크 레벨 선택 (보수적으로 시작, 나중에 확대)
  3. XAUUSD M5 차트에 부착
  4. 자동 거래 활성화
  5. 신뢰가 쌓이면서 모니터링 및 조정

스마트 트레이더의 접근법

데모 테스트로 시작 — 제로 리스크로 EA의 작동 확인 ✓ 보수적으로 시작 — 초저위험 또는 저위험으로 시작한 후 신뢰가 쌓이면 확대 ✓ 적절한 자본 확보 — 더 많은 자본 = 더 많은 안정성과 더 나은 성능 ✓ 시스템을 신뢰 — 정상적인 손실폭 중에 개입하려는 유혹 피하기 ✓ 모니터링, 미시관리 금지 — 매시간이 아닌 매주 확인 ✓ 지능적으로 확대 — 계좌가 성장함에 따라 가속화된 성장을 위해 리스크 레벨 증가 고려

권장 시작 자본

초저위험: 최소 €100 | 권장 €250+ • 저위험: 최소 €150 | 권장 €300+ • 중위험: 최소 €200 | 권장 €500+ • 고위험: 최소 €300 | 권장 €1,000+

더 높은 자본화는 손실폭 내성과 전반적인 안정성을 향상시킵니다.

ATLAS 커뮤니티에 가입하세요

지속적인 개발 지원

ATLAS SCALPER 골드용이 귀하의 트레이딩에 가치를 제공한다면:

💰 Skrill을 통한 기부 환영: kbenazizi@yahoo.com 🛒 또는 저희의 다른 지표 구매 💬 피드백 공유 — 더 나은 개선을 도와주세요

귀하의 지원은 저희가 최첨단 트레이딩 도구를 계속 개선하고 개발할 수 있게 합니다.

맞춤화 또는 학습을 원하시나요?

다음에 관심이 있는 개발자와 고급 트레이더를 위해 소스 코드 제공:

• 기본 알고리즘 이해 • 특정 전략을 위한 매개변수 맞춤화 • 전문 EA 개발 학습

📧 라이선스 옵션 논의를 위해 kbenazizi@yahoo.com으로 문의하세요.

⚠️ 리스크 면책 조항

거래 전에 읽고 이해하십시오

거래는 상당한 위험을 수반합니다. 골드(XAUUSD)를 포함한 외환 및 귀금속 거래는 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.

이해해야 할 주요 리스크:

높은 레버리지 리스크: 레버리지는 이익과 손실을 모두 확대합니다 • 상당한 손실폭: 특히 높은 리스크 설정에서 일시적인 손실이 상당할 수 있습니다 • 보장된 이익 없음: 역사적 결과가 미래 성능을 보장하지 않습니다 • 자본 손실 리스크: 투자한 자본의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다 • 시장 변동성: 골드 시장은 극단적인 가격 변동을 경험할 수 있습니다 • 브로커 차이: 스프레드, 실행 및 플랫폼에 따라 결과가 다를 수 있습니다

이 EA를 사용하기 전에:

✓ 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하세요 ✓ 개인 재정 상황을 이해하세요 ✓ 먼저 데모 계좌에서 철저히 테스트하세요 ✓ 자격을 갖춘 재정 고문과의 상담을 고려하세요 ✓ 잃을 여유가 없는 돈은 절대 투자하지 마세요 ✓ 선택한 리스크 레벨에 적절한 자본화를 보장하세요 ✓ 손실은 거래의 일부임을 수용하세요

ATLAS SCALPER 골드용을 사용함으로써 귀하는 이러한 위험을 완전히 이해하고 수용함을 인정합니다.

연락처 및 지원

이메일: kbenazizi@yahoo.com 기부: kbenazizi@yahoo.com (Skrill) 소스 코드 문의: kbenazizi@yahoo.com

귀하의 트레이딩 혁명이 여기서 시작됩니다

ATLAS SCALPER 골드용은 단순한 Expert Advisor 이상을 나타냅니다—복잡성, 스트레스 또는 가파른 학습 곡선 없이 전문가 수준의 골드 트레이딩으로 가는 관문입니다.

질문은 자동화 거래가 작동하는지 여부가 아닙니다. 질문은: 귀하는 올바른 자동화를 사용하고 있습니까?

수천 개의 EA가 이익을 약속합니다. 소수만 제공합니다. 더욱 적은 수가 골드의 고유한 특성을 위해 특별히 설계되었습니다. ATLAS SCALPER 골드용은 그 드문 예외입니다—목적에 맞게 구축되고, 엄격하게 테스트되었으며, 여러 시장 사이클에 걸쳐 입증되었습니다.

왜 기다리십니까?

2026년 6월 1일까지 이 EA를 완전 무료로 경험할 수 있습니다. 신용카드 불필요. 의무 없음. 함정 없음.

데모에서 테스트하세요. 라이브로 실행하세요. 작동하는 것을 보세요.

그런 다음 영구 트레이딩 무기고에 추가할 가치가 있는지 결정하세요.

트레이딩의 성공은 운에 관한 것이 아닙니다—올바른 도구를 갖추고, 적절한 리스크 관리, 그리고 입증된 시스템이 작동하도록 하는 인내심에 관한 것입니다.

선택은 귀하의 것입니다

일관성 없는 결과로 수동 거래를 계속하거나, 골드 전용으로 설계된 기관급 자동화를 활용하세요.

오늘 ATLAS SCALPER 골드용을 다운로드하고 진정한 전문 자동화 거래가 어떤 것인지 발견하세요.

ATLAS SCALPER 골드용 — 기술이 골드 시장의 기회와 만나는 곳


리뷰 14
Jonatan Carneiro
21
Jonatan Carneiro 2026.01.06 03:09 
 

Estou usando na conta real tem uns 20-30 dias e meus resultados estão excelentes, pelo que vi no backtest no tick a tick ele é sensacional, depois da versão 2.40 então ficou melhor ainda. Conversei bastante com o Abdelhak Benazizi e é um excelente desenvolvedor e super prestativo. Meus parabens por esse EA meu amigo.

Nezo Eliot
658
Nezo Eliot 2026.01.05 01:26 
 

Great EA! After long testing and fine-tuning my own settings on XAUUSD M15, it’s finally consistently profitable. Really happy with the results. Big thanks to the developer!

ahmedislam
14
ahmedislam 2025.12.31 12:31 
 

i tested it for 2 weeks and need help to do best settings for med risk (300$) and something happened yesterday i want to talk to you about that

필터:
Jonatan Carneiro
21
Jonatan Carneiro 2026.01.06 03:09 
 

Estou usando na conta real tem uns 20-30 dias e meus resultados estão excelentes, pelo que vi no backtest no tick a tick ele é sensacional, depois da versão 2.40 então ficou melhor ainda. Conversei bastante com o Abdelhak Benazizi e é um excelente desenvolvedor e super prestativo. Meus parabens por esse EA meu amigo.

Abdelhak Benazizi
3071
개발자의 답변 Abdelhak Benazizi 2026.01.06 09:15
MUITO OBRIGADO PELO SEU APOIO
DESEJO-LHE MUITO SUCESSO
Nezo Eliot
658
Nezo Eliot 2026.01.05 01:26 
 

Great EA! After long testing and fine-tuning my own settings on XAUUSD M15, it’s finally consistently profitable. Really happy with the results. Big thanks to the developer!

Abdelhak Benazizi
3071
개발자의 답변 Abdelhak Benazizi 2026.01.05 10:44
Big thanks Wish you a successful trading journey
ahmedislam
14
ahmedislam 2025.12.31 12:31 
 

i tested it for 2 weeks and need help to do best settings for med risk (300$) and something happened yesterday i want to talk to you about that

Abdelhak Benazizi
3071
개발자의 답변 Abdelhak Benazizi 2025.12.31 12:43
Thanks for your feedback, yesterday our stop loss was triggered. But at night it has recovered the loss
Observadormk
54
Observadormk 2025.12.29 16:32 
 

Olá. Fiz um teste e estou gostando. Me parece muito promissor. Vou para uma conta real para testar. Como é free até 06/2026, é possível mensural o EA. Obrigado.

Abdelhak Benazizi
3071
개발자의 답변 Abdelhak Benazizi 2025.12.29 18:08
I'm planning to keep this version free. You said you like the EA a lot and that it looks very promising... but you only gave it 2 stars, lol! What's up with that? 😂
Feel free to test it on a real account as much as you want—it's completely free until June 2026, no monthly payments needed right now. If things change later, I'll let everyone know.
Thanks for the feedback!
Emanuel533
314
Emanuel533 2025.12.27 21:37 
 

ACTUALIZO MIS COMENTARIOS Y PUNTUACION,DADO A UN ERROR DE MI BROKER ANTIGUO exness,YO no sabia que el problema estaba en mi "broker" EXNESS queda malos datos" historicos y de mala calidad" ENTONSES generaba problemas con el EA,pero cambie de BROKER a ICmarkets Y ahi MEJORO MUCHO EL "backtesting" solo me falta usarlo en real.. GRACIAS y mil disculpas.

Abdelhak Benazizi
3071
개발자의 답변 Abdelhak Benazizi 2025.12.28 02:39
I sent a screenshot of the results made on high risk option ( turning 200 € to 1553 € since 06 November 2025 to 27 December 2025)
Thanks for updating the review
RimikTrading
53
RimikTrading 2025.12.19 21:29 
 

Tested it on Demo for about 2 weeks and results are good so far. I am expecting it will perform good on live account too.

kwikky69
97
kwikky69 2025.12.11 19:09 
 

🌟 Review of Atlas Scalper EA on Gold (MT5) I rarely come across a free Expert Advisor that delivers results as impressive as Atlas Scalper. Running it on gold for just one month has been nothing short of astounding: 📈 Performance: Up 322% in the first month ✅ Trade outcomes: 33 wins, only 6 losses 💰 Profitability: Consistently in and out of the market with happy profits What makes Atlas Scalper stand out is its precision and speed. It feels like a ninja—slipping into the market, striking quickly, and exiting with profit before you even realize it’s moved. The strategy is clean, decisive, and remarkably effective, especially for traders who appreciate short, sharp engagements rather than long, drawn-out positions. For the average user, this EA is refreshingly straightforward. No complicated setup, no endless tweaking—just plug it in, let it run, and watch it work. The results speak for themselves, and the experience has been both exciting and rewarding. I want to extend a heartfelt thank you to the developer for making such a powerful tool available for free. Atlas Scalper has brought both confidence and joy to my trading, and I’m genuinely grateful for the opportunity to use it. If you’re trading gold on MT5 and looking for an EA that combines professional-grade execution with user-friendly simplicity, Atlas Scalper deserves your attention. Highly recommended! 🌟

russham111
401
russham111 2025.12.10 09:14 
 

Developer has put a lot of effort into developing this EA, however, the results are quite poor. If you test using real tick data, it ends up at significant losses. Using sytnthetic, every tick, data works but as that is removed from real, live, trading, of not much use.

Thanks for the explanation. I understand the EA is intended to enter on new-bar logic. However, real ticks still materially affect execution, spread dynamics, and any tick-driven protections (virtual SL/TS, trailing, equity guards, etc.). My test kept parameters unchanged and used the same symbol/account conditions. If you believe the discrepancy is due to data quality or configuration, please specify the exact broker/data source and MT5 test settings you consider valid and whether any modules are expected to be enabled for your published results. I’m happy to rerun a like-for-like test once those are confirmed.

Abdelhak Benazizi
3071
개발자의 답변 Abdelhak Benazizi 2025.12.10 22:19
Hi thanks for review but sorry to say that your review is misleading and you fundamentally misunderstand how the EA operates.
the EA uses bar-close entry logic, not tick-based entries. The primary signals all trigger on new bar formation . For bar-close strategies, the difference between synthetic and real tick data should be minimal because the EA doesn't rely on intra-bar tick sequences.
The "significant losses on real ticks" likely indicates:
• Poor parameter optimization for the test period
• Low-quality real tick data from the broker (spreads, gaps, incomplete history)
• Improper configuration (you may have changed default settings)
The EA includes robust protections: virtual stop losses, max drawdown limits, profit trailing, reversal detection, and a comprehensive news filter. These features prevent significant losses when properly configured.
Bottom line: For bar-close strategies, synthetic "Every Tick" backtesting is perfectly valid. Your poor results reflect configuration issues or data quality problems, not EA failure. This is a well-designed EA with extensive risk management that requires proper optimization. More over, results that the ea has made in real market conditions say the opposite of your review
Thanks and wish you all the best in your trading journey
Meri Kartika Saidi
18
Meri Kartika Saidi 2025.12.07 12:08 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Abdelhak Benazizi
3071
개발자의 답변 Abdelhak Benazizi 2025.12.07 12:24
Unfortunately no sir
81341872
44
81341872 2025.12.04 20:29 
 

THE PERFORMANCE OF THIS ROBOT HAS DECREASED

Ayoub.2010
24
Ayoub.2010 2025.11.30 10:20 
 

Hi bro i really apreciate your work but i also loved the other version, can yo send me the ex5 of the other version if you can and thanks you are the best

Mike
58
Mike 2025.11.29 16:18 
 

In fact, I can sense that the author has a deep understanding of the unique volatility of the gold market. Back-testing curves do not represent final profits. Although many people don't believe this, I want to tell new traders not to use back-testing results as a basis for judgment. You'll fall into the "wishful thinking" of over-fitting. The author has updated the "wisdom advice" in the new version, which is fantastic, you know? For manual traders, these words always give you confidence. I have two years of live account experience in the gold market, which is not a very easy market to profit from, but I can feel that Atlas scalper is a very good solution. Respect, Abdelhak Benazizi!

Abdelhak Benazizi
3071
개발자의 답변 Abdelhak Benazizi 2025.11.29 19:12
Hi Mike
Thank you for your thoughtful review I appreciate that you recognize the transparency in my product description - I always tell users the truth about what to expect.
I want to clarify something important; the back-testing results of Atlas Scalper can actually be replicated in real trading because there is no over-fitting. I've carefully avoided curve-fitting by building the strategy on robust logic that works across different market conditions, not just optimized historical patterns.
Your two years of live experience in the gold market gives you real perspective on how challenging it is, it made me suffer a lot bro and caused many pains since 2010 😂. I'm honored that you feel Atlas Scalper is a strong solution.
Thank you for your respect and trust in my work 🙏
aleks74god
84
aleks74god 2025.11.18 09:10 
 

Скажите у меня брокер из России Альфа-Форекс,у этого брокера будет работать ваш советник?

Не хочет ваш советник работать ни у брокера АльфаФорекс ни на РобоФорекс,тест показал он не запускается!

Abdelhak Benazizi
3071
개발자의 답변 Abdelhak Benazizi 2025.11.18 09:37
Please run a backtest using the historical data provided by your broker Alfa-Forex (in MetaTrader 5, make sure to download the quotes specifically from Alfa-Forex). If during the backtest the EA launches, opens and closes trades without any errors, it means it is fully compatible with your broker and will work on a live account. If any errors appear during testing (for example: “trade context busy”, “invalid price”, “off quotes”, or the advisor simply doesn’t open positions), please send me a screenshot of the journal/log and describe the problem. I’ll immediately check and adjust it for the specific features of Alfa-Forex. In 99% of cases, if the backtest runs successfully, everything works on a real account without any additional changes.
patrickdrew
2877
patrickdrew 2025.11.18 08:32 
 

Seems to be performing very well.

I will update.

Abdelhak Benazizi
3071
개발자의 답변 Abdelhak Benazizi 2025.11.18 10:31
Thank you for your positive feedback! This EA is designed for long-term profitability. You may experience some painful stop losses along the way, as you'll notice in backtesting results. Stop losses are essential in trading and can be frustrating, but they protect your account and keep you in the game. Stay patient and trust the process. Looking forward to your update! Best regards
리뷰 답변