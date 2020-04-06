The ORB Guardian MT4

ORB Guardian – 오프닝 레인지 브레이크아웃 + Prop Firm 보호
Prop Firm 챌린지와 규칙적인 데이 트레이딩을 위한 빠르고 안정적인 EA.
마틴 없음. 그리드 없음. 100% 규칙 기반.

왜 ORB Guardian인가?

• 전문 트레이딩 저널과의 거래 자동 동기화
• 자동 Opening Range Breakout
• 단일 신호 또는 확인 모드
• Prop Firm 보호(일/주/월/전체 손실 제한)
• 제한 또는 목표 도달 시 자동 중단
• 추세·변동성 필터
• 요일·시간 필터

챌린지 통과 안정성 중심 설계
• 단일 주문
• 고정 리스크
• 위험한 숨은 전략 없음
• USDJPY, XAUUSD, US30 지원

주요 기능
• 사용자 정의 Opening Range
• Breakout / Reverse 모드
• Prop Firm 안전 모듈
• 주간/월간 보고서
• 실시간 대시보드

추천
• M5–M15
• 최소 500 USD
• FTMO, MFF, FundedNext, The5ers 적합


