StableTrend EURUSD

ML Trend EURUSD H4 est un Expert Advisor en trading automatisé conçu pour tirer parti des tendances à moyen terme du marché Forex.

Le robot fonctionne exclusivement sur la paire EURUSD en utilisant la période H4, en se concentrant sur les périodes de forte liquidité, notamment lors des séances de trading européennes et américaines, afin d’assurer des conditions de marché optimales.

Sa stratégie repose sur une approche disciplinée et axée sur le suivi des tendances, avec :

un stop loss fixe ,

un Take Profit plus important ,

un rapport risque/rendement approximatif de 1:3,

ce qui permet une rentabilité durable, même avec un taux de victoire modéré.

L’Expert Advisor a été rétrotesté sur plus de 6 ans de données historiques, couvrant un large éventail de conditions de marché, y compris les tendances des marchés, les phases de variation et les périodes de forte volatilité.

Aucune technique de martingale, de grille ou de harcage agressif n’est utilisée.

Ce robot est conçu pour le trading à moyen terme.

Les périodes sans transactions ou avec des baisses temporaires sont normales.

Une approche conservatrice de gestion des risques est fortement recommandée.

Recommandations des utilisateurs

Risque recommandé : 1 % à 3 % par transaction

Capital recommandé : ≥ 5 000 USD

Les tests forwards avant le trading en direct sont fortement recommandés



