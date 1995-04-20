Dynamic Flow Oscillator mw

"다이내믹 플로우 오실레이터"는 MT4를 위한 고급 맞춤형 암호화폐/외환 지표이자 효율적인 트레이딩 도구입니다!





- 차세대 오실레이터 - 사용 방법은 그림을 참조하세요.

- 다이내믹 플로우 오실레이터는 적응형 과매도/과매수 영역을 제공합니다.

- 지표는 가격 및 거래량 데이터를 사용하여 과매도 및 과매수 영역을 식별합니다.

- 오실레이터는 과매도/과매수 영역에서 정확한 진입 시점을 찾는 보조 도구입니다.

- 과매도 값: 녹색선 아래, 과매수 값: 빨간색선 위.

- 일반 오실레이터보다 훨씬 정확합니다. 적합한 시간대: M30, H1, H4, D1, W1.

- PC 및 모바일 알림 기능 제공.





MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.