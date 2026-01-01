유니온 예산 공개는 1년에 한 번 수여됩니다. 2월 1일에는 인도 재무장관이 대표로 있는 정부가 4월 1일부터 시작되는 다가오는 회계연도에 대한 국가 예산을 제시합니다. '예산 발표'는 정부의 경제 비전과 국가의 번영을 증진하기 위한 주요 정책 이니셔티브에 대한 성명서를 담고 있습니다.

유니온 예산(Union Budget)은 인도의 연간 재무 문서로서, 이 회계 연도의 예상 정부 수입 및 지출에 대한 세부 정보를 제공합니다. 이는 정부와 사회생활의 모든 분야를 살펴보고 내년의 발전목표를 결정하는 가장 완전한 문서입니다. 일부 주요 목표는 인도에서의 유니온 예산의 중요성을 강조합니다. 그 중에는 효율적인 자원 배분, 실업률 감소, 변동과 조세 구조의 변화를 통제하기 위한 가격 확인 등이 있습니다. 유니온 예산안 발표에는 다가오는 회계연도의 예상 인도 GDP 성장률에 대한 정보도 포함되어 있습니다.

유니온의 예산 공개는 인도 루피의 시세와 국가 지수에 강한 영향을 미칩니다. 거의 항상 시장 변동에 뒤이어 발표되는데, 그 본질은 경제학자들과 정치인들의 발언과 반응에 달려 있습니다.