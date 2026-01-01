델타퓨전 라이트는 MT4용 델타퓨전프로 인디케이터의 간소화된 버전입니다. 누적 델타와 순 델타를 계산하고 표시하여 트레이더가 각 캔들 내 매수 및 매도 압력을 명확하게 볼 수 있도록 합니다. 매수 호가와 매도 호가 사이의 거래량 분포를 분석하여 시장 심리의 변화, 잠재적 반전, 가격과 거래량 사이의 다양한 유형의 차이를 파악하는 데 도움이 됩니다.