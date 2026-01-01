안타깝게도 델타퓨전라이트을(를) 사용할 수 없습니다
코드가 제거되었습니다. 그러나, 적절한 코드를 찾을 수 있도록 하는 거대한 코드 베이스는 여전히 사용자의 마음대로 유지됩니다.
DeltaFusionLite
델타퓨전 라이트는 MT4용 델타퓨전프로 인디케이터의 간소화된 버전입니다. 누적 델타와 순 델타를 계산하고 표시하여 트레이더가 각 캔들 내 매수 및 매도 압력을 명확하게 볼 수 있도록 합니다. 매수 호가와 매도 호가 사이의 거래량 분포를 분석하여 시장 심리의 변화, 잠재적 반전, 가격과 거래량 사이의 다양한 유형의 차이를 파악하는 데 도움이 됩니다.
AML 적응형 시장 수준
적응형 시장 수준 - 시장 가격의 현재 기준 수준을 표시합니다. 이 레벨은 추세 가격 변동이 있는 경우에만 이동합니다.
X프로퍼터오버레이
X프로퍼터오버레이 인디케이터는 추가 가격 변동선을 보여줍니다.
XprofuterDD
X프로퍼터DD 지표는 향후 가격 움직임을 예측하기 위한 시도입니다.
Heikin Ashi Lines
헤이킨 아시시를 표시하는 더 간단한 방법