코드베이스섹션
지표

안타깝게도 델타퓨전라이트을(를) 사용할 수 없습니다

코드가 제거되었습니다. 그러나, 적절한 코드를 찾을 수 있도록 하는 거대한 코드 베이스는 여전히 사용자의 마음대로 유지됩니다.

새 코드 선택

다른 MetaTrader 5 코드 확인:

DeltaFusionLite DeltaFusionLite

델타퓨전 라이트는 MT4용 델타퓨전프로 인디케이터의 간소화된 버전입니다. 누적 델타와 순 델타를 계산하고 표시하여 트레이더가 각 캔들 내 매수 및 매도 압력을 명확하게 볼 수 있도록 합니다. 매수 호가와 매도 호가 사이의 거래량 분포를 분석하여 시장 심리의 변화, 잠재적 반전, 가격과 거래량 사이의 다양한 유형의 차이를 파악하는 데 도움이 됩니다.

AML 적응형 시장 수준 AML 적응형 시장 수준

적응형 시장 수준 - 시장 가격의 현재 기준 수준을 표시합니다. 이 레벨은 추세 가격 변동이 있는 경우에만 이동합니다.

X프로퍼터오버레이 X프로퍼터오버레이

X프로퍼터오버레이 인디케이터는 추가 가격 변동선을 보여줍니다.

XprofuterDD XprofuterDD

X프로퍼터DD 지표는 향후 가격 움직임을 예측하기 위한 시도입니다.

Heikin Ashi Lines Heikin Ashi Lines

헤이킨 아시시를 표시하는 더 간단한 방법

적절한 코드가 없습니까? MetaTrader 5용으로 사용가능한 라이브러리 코드 중 하나를
선택하여 다운로드
하세요