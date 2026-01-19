- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
10 (66.66%)
損失トレード:
5 (33.33%)
ベストトレード:
222.50 USD
最悪のトレード:
-105.80 USD
総利益:
727.69 USD (23 320 pips)
総損失:
-307.91 USD (15 347 pips)
最大連続の勝ち:
7 (292.64 USD)
最大連続利益:
435.05 USD (3)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
92.29%
最大入金額:
36.27%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
1.99
長いトレード:
3 (20.00%)
短いトレード:
12 (80.00%)
プロフィットファクター:
2.36
期待されたペイオフ:
27.99 USD
平均利益:
72.77 USD
平均損失:
-61.58 USD
最大連続の負け:
3 (-210.81 USD)
最大連続損失:
-210.81 USD (3)
アルゴリズム取引:
6%
残高によるドローダウン:
絶対:
210.81 USD
最大の:
210.81 USD (5.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.27% (210.81 USD)
エクイティによる:
1.76% (79.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|420
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +222.50 USD
最悪のトレード: -106 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +292.64 USD
最大連続損失: -210.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real11
|9.17 × 6
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
レビューなし
