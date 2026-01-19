シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Rabbit Capital
Wanamran Waemama

Rabbit Capital

Wanamran Waemama
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2026 -97%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
4 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-10.22 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-35.71 USD (415 801 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-1.80
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
166.19%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
3 (75.00%)
短いトレード:
1 (25.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-8.93 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-8.93 USD
最大連続の負け:
4 (-35.71 USD)
最大連続損失:
-35.71 USD (4)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
35.71 USD
最大の:
35.71 USD (96.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
96.51% (35.71 USD)
エクイティによる:
36.90% (11.21 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
#BTCUSDr 3
USDJPYb 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
#BTCUSDr -29
USDJPYb -7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
#BTCUSDr -416K
USDJPYb -140
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -35.71 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.19 18:25
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.19 16:25
Share of trading days is too low
2026.01.19 16:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
