- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
4 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-10.22 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-35.71 USD (415 801 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-1.80
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
166.19%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
3 (75.00%)
短いトレード:
1 (25.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-8.93 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-8.93 USD
最大連続の負け:
4 (-35.71 USD)
最大連続損失:
-35.71 USD (4)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
35.71 USD
最大の:
35.71 USD (96.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
96.51% (35.71 USD)
エクイティによる:
36.90% (11.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|#BTCUSDr
|3
|USDJPYb
|1
|
|
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|#BTCUSDr
|-29
|USDJPYb
|-7
|
|
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|#BTCUSDr
|-416K
|USDJPYb
|-140
|
|
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -35.71 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし