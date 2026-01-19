- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
647
利益トレード:
539 (83.30%)
損失トレード:
108 (16.69%)
ベストトレード:
667.80 USD
最悪のトレード:
-164.68 USD
総利益:
3 210.79 USD (954 715 pips)
総損失:
-1 741.76 USD (804 706 pips)
最大連続の勝ち:
31 (46.09 USD)
最大連続利益:
714.84 USD (12)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.36%
最近のトレード:
44 分前
1週間当たりの取引:
648
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
2.67
長いトレード:
647 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.84
期待されたペイオフ:
2.27 USD
平均利益:
5.96 USD
平均損失:
-16.13 USD
最大連続の負け:
4 (-547.31 USD)
最大連続損失:
-547.31 USD (4)
月間成長:
40.96%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
550.24 USD (12.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.45% (550.24 USD)
エクイティによる:
0.41% (21.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|647
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|150K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +667.80 USD
最悪のトレード: -165 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +46.09 USD
最大連続損失: -547.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
You can get the bot directly through our channel : https://t.me/mkforexrobot
Or u can use our copy trading service directly from here : https://social-trading.exness.com/strategy/110574513/a/ku3dks7w2o/?platform=mobile&af_web_dp=https://social-trading.exness.com/strategy/110574513/&st_strategy=110574513&sharer=investor
レビューなし
