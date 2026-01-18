- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
239
利益トレード:
222 (92.88%)
損失トレード:
17 (7.11%)
ベストトレード:
12.29 USD
最悪のトレード:
-7.58 USD
総利益:
700.50 USD (65 731 pips)
総損失:
-36.46 USD (2 689 pips)
最大連続の勝ち:
116 (280.08 USD)
最大連続利益:
420.42 USD (106)
シャープレシオ:
0.94
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.27%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
108
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
18.21
長いトレード:
210 (87.87%)
短いトレード:
29 (12.13%)
プロフィットファクター:
19.21
期待されたペイオフ:
2.78 USD
平均利益:
3.16 USD
平均損失:
-2.14 USD
最大連続の負け:
17 (-36.46 USD)
最大連続損失:
-36.46 USD (17)
月間成長:
68.86%
年間予想:
835.54%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
36.46 USD (5.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.62% (36.46 USD)
エクイティによる:
10.03% (257.99 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CADJPY
|14
|EURAUD
|14
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|12
|GBPCHF
|11
|GBPAUD
|10
|CHFSGD
|10
|CADCHF
|9
|GBPJPY
|9
|CHFJPY
|8
|EURGBP
|8
|EURSGD
|8
|EURCAD
|8
|GBPCAD
|8
|NZDJPY
|8
|AUDUSD
|8
|NZDUSD
|8
|GBPSGD
|7
|EURCHF
|7
|AUDNZD
|6
|AUDJPY
|6
|AUDSGD
|6
|NZDCHF
|6
|EURJPY
|5
|USDCHF
|5
|NZDCAD
|5
|SGDJPY
|5
|USDJPY
|4
|EURNZD
|4
|USDSGD
|2
|GBPNZD
|2
|AUDCAD
|2
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CADJPY
|38
|EURAUD
|26
|GBPUSD
|45
|EURUSD
|30
|GBPCHF
|36
|GBPAUD
|50
|CHFSGD
|31
|CADCHF
|17
|GBPJPY
|40
|CHFJPY
|46
|EURGBP
|26
|EURSGD
|15
|EURCAD
|22
|GBPCAD
|23
|NZDJPY
|11
|AUDUSD
|15
|NZDUSD
|0
|GBPSGD
|19
|EURCHF
|6
|AUDNZD
|9
|AUDJPY
|17
|AUDSGD
|16
|NZDCHF
|8
|EURJPY
|18
|USDCHF
|20
|NZDCAD
|3
|SGDJPY
|13
|USDJPY
|25
|EURNZD
|17
|USDSGD
|2
|GBPNZD
|15
|AUDCAD
|5
|USDCAD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CADJPY
|4.3K
|EURAUD
|3.4K
|GBPUSD
|3K
|EURUSD
|2.6K
|GBPCHF
|2.1K
|GBPAUD
|5.3K
|CHFSGD
|3.8K
|CADCHF
|1.2K
|GBPJPY
|4.9K
|CHFJPY
|3.8K
|EURGBP
|1K
|EURSGD
|1.7K
|EURCAD
|2K
|GBPCAD
|3K
|NZDJPY
|1.3K
|AUDUSD
|1.4K
|NZDUSD
|510
|GBPSGD
|2.1K
|EURCHF
|409
|AUDNZD
|1.5K
|AUDJPY
|2.1K
|AUDSGD
|1.4K
|NZDCHF
|606
|EURJPY
|1.3K
|USDCHF
|1K
|NZDCAD
|475
|SGDJPY
|1.4K
|USDJPY
|1.7K
|EURNZD
|1.6K
|USDSGD
|296
|GBPNZD
|1.3K
|AUDCAD
|419
|USDCAD
|219
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.29 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 106
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +280.08 USD
最大連続損失: -36.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 8
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 3
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
Exness-Real3
|0.15 × 20
|
ICMarketsSC-Live02
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live05
|0.48 × 31
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live24
|0.88 × 960
|
ICMarketsSC-Live25
|1.05 × 1131
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|1.39 × 364
|
ICMarketsSC-Live14
|1.50 × 466
|
Exness-Real17
|1.51 × 71
59 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
39 USD/月
179%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
26
100%
239
92%
100%
19.21
2.78
USD
USD
10%
1:500