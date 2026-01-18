シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Faesa Finance Master Trade 1
Fajar Saputra

Faesa Finance Master Trade 1

Fajar Saputra
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 179%
ICMarketsSC-Live26
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
239
利益トレード:
222 (92.88%)
損失トレード:
17 (7.11%)
ベストトレード:
12.29 USD
最悪のトレード:
-7.58 USD
総利益:
700.50 USD (65 731 pips)
総損失:
-36.46 USD (2 689 pips)
最大連続の勝ち:
116 (280.08 USD)
最大連続利益:
420.42 USD (106)
シャープレシオ:
0.94
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.27%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
108
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
18.21
長いトレード:
210 (87.87%)
短いトレード:
29 (12.13%)
プロフィットファクター:
19.21
期待されたペイオフ:
2.78 USD
平均利益:
3.16 USD
平均損失:
-2.14 USD
最大連続の負け:
17 (-36.46 USD)
最大連続損失:
-36.46 USD (17)
月間成長:
68.86%
年間予想:
835.54%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
36.46 USD (5.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.62% (36.46 USD)
エクイティによる:
10.03% (257.99 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CADJPY 14
EURAUD 14
GBPUSD 13
EURUSD 12
GBPCHF 11
GBPAUD 10
CHFSGD 10
CADCHF 9
GBPJPY 9
CHFJPY 8
EURGBP 8
EURSGD 8
EURCAD 8
GBPCAD 8
NZDJPY 8
AUDUSD 8
NZDUSD 8
GBPSGD 7
EURCHF 7
AUDNZD 6
AUDJPY 6
AUDSGD 6
NZDCHF 6
EURJPY 5
USDCHF 5
NZDCAD 5
SGDJPY 5
USDJPY 4
EURNZD 4
USDSGD 2
GBPNZD 2
AUDCAD 2
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CADJPY 38
EURAUD 26
GBPUSD 45
EURUSD 30
GBPCHF 36
GBPAUD 50
CHFSGD 31
CADCHF 17
GBPJPY 40
CHFJPY 46
EURGBP 26
EURSGD 15
EURCAD 22
GBPCAD 23
NZDJPY 11
AUDUSD 15
NZDUSD 0
GBPSGD 19
EURCHF 6
AUDNZD 9
AUDJPY 17
AUDSGD 16
NZDCHF 8
EURJPY 18
USDCHF 20
NZDCAD 3
SGDJPY 13
USDJPY 25
EURNZD 17
USDSGD 2
GBPNZD 15
AUDCAD 5
USDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CADJPY 4.3K
EURAUD 3.4K
GBPUSD 3K
EURUSD 2.6K
GBPCHF 2.1K
GBPAUD 5.3K
CHFSGD 3.8K
CADCHF 1.2K
GBPJPY 4.9K
CHFJPY 3.8K
EURGBP 1K
EURSGD 1.7K
EURCAD 2K
GBPCAD 3K
NZDJPY 1.3K
AUDUSD 1.4K
NZDUSD 510
GBPSGD 2.1K
EURCHF 409
AUDNZD 1.5K
AUDJPY 2.1K
AUDSGD 1.4K
NZDCHF 606
EURJPY 1.3K
USDCHF 1K
NZDCAD 475
SGDJPY 1.4K
USDJPY 1.7K
EURNZD 1.6K
USDSGD 296
GBPNZD 1.3K
AUDCAD 419
USDCAD 219
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +12.29 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 106
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +280.08 USD
最大連続損失: -36.46 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
GoMarkets-Real 10
0.00 × 3
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 31
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 960
ICMarketsSC-Live25
1.05 × 1131
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
1.39 × 364
ICMarketsSC-Live14
1.50 × 466
Exness-Real17
1.51 × 71
59 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.18 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Faesa Finance Master Trade 1
39 USD/月
179%
0
0
USD
2.6K
USD
26
100%
239
92%
100%
19.21
2.78
USD
10%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください