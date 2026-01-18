- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
26
利益トレード:
17 (65.38%)
損失トレード:
9 (34.62%)
ベストトレード:
37.32 AUD
最悪のトレード:
-13.00 AUD
総利益:
236.68 AUD (505 pips)
総損失:
-26.41 AUD (70 pips)
最大連続の勝ち:
7 (125.97 AUD)
最大連続利益:
125.97 AUD (7)
シャープレシオ:
0.69
取引アクティビティ:
95.98%
最大入金額:
16.22%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
16.17
長いトレード:
12 (46.15%)
短いトレード:
14 (53.85%)
プロフィットファクター:
8.96
期待されたペイオフ:
8.09 AUD
平均利益:
13.92 AUD
平均損失:
-2.93 AUD
最大連続の負け:
3 (-8.41 AUD)
最大連続損失:
-13.00 AUD (1)
月間成長:
4.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.06 AUD
最大の:
13.00 AUD (0.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.27% (13.00 AUD)
エクイティによる:
12.34% (605.92 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUDp
|7
|USDCADp
|7
|USDCHFp
|6
|AUDNZDp
|3
|UK100
|1
|EURGBPp
|1
|AUDUSDp
|1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUDp
|60
|USDCADp
|36
|USDCHFp
|43
|AUDNZDp
|6
|UK100
|0
|EURGBPp
|2
|AUDUSDp
|14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUDp
|213
|USDCADp
|125
|USDCHFp
|95
|AUDNZDp
|29
|UK100
|-31
|EURGBPp
|9
|AUDUSDp
|31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
