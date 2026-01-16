- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
6 (33.33%)
損失トレード:
12 (66.67%)
ベストトレード:
11.75 ZAR
最悪のトレード:
-35.58 ZAR
総利益:
39.86 ZAR (114 592 pips)
総損失:
-253.97 ZAR (898 pips)
最大連続の勝ち:
5 (39.86 ZAR)
最大連続利益:
39.86 ZAR (5)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
226 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
-1.03
長いトレード:
6 (33.33%)
短いトレード:
12 (66.67%)
プロフィットファクター:
0.16
期待されたペイオフ:
-11.90 ZAR
平均利益:
6.64 ZAR
平均損失:
-21.16 ZAR
最大連続の負け:
6 (-68.64 ZAR)
最大連続損失:
-131.47 ZAR (5)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
208.31 ZAR
最大の:
208.31 ZAR (520.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 ZAR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 ZAR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|USOil
|6
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-12
|USOil
|-9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-286
|USOil
|-443
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RCGMarkets-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
This signal priovides automated tradind reccommendations based on a trend following strategy optimized for the EUR/USD pair on H1 timeframe.
