トレード:
30
利益トレード:
18 (60.00%)
損失トレード:
12 (40.00%)
ベストトレード:
34.16 USD
最悪のトレード:
-38.25 USD
総利益:
244.86 USD (13 693 pips)
総損失:
-122.07 USD (12 163 pips)
最大連続の勝ち:
4 (51.38 USD)
最大連続利益:
51.38 USD (4)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
75.26%
最大入金額:
24.28%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
40 分
リカバリーファクター:
3.21
長いトレード:
6 (20.00%)
短いトレード:
24 (80.00%)
プロフィットファクター:
2.01
期待されたペイオフ:
4.09 USD
平均利益:
13.60 USD
平均損失:
-10.17 USD
最大連続の負け:
3 (-10.84 USD)
最大連続損失:
-38.25 USD (1)
月間成長:
30.70%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.60 USD
最大の:
38.25 USD (8.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.38% (38.25 USD)
エクイティによる:
22.31% (101.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|123
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +34.16 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +51.38 USD
最大連続損失: -10.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
レビューなし
