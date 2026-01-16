- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
311
利益トレード:
172 (55.30%)
損失トレード:
139 (44.69%)
ベストトレード:
9 110.40 USD
最悪のトレード:
-9 043.20 USD
総利益:
67 662.30 USD (71 792 pips)
総損失:
-80 436.40 USD (83 955 pips)
最大連続の勝ち:
18 (1 622.60 USD)
最大連続利益:
9 110.40 USD (1)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
19.53%
最大入金額:
43.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
-0.55
長いトレード:
169 (54.34%)
短いトレード:
142 (45.66%)
プロフィットファクター:
0.84
期待されたペイオフ:
-41.07 USD
平均利益:
393.39 USD
平均損失:
-578.68 USD
最大連続の負け:
5 (-8 223.60 USD)
最大連続損失:
-15 624.00 USD (4)
月間成長:
-35.17%
アルゴリズム取引:
33%
残高によるドローダウン:
絶対:
17 691.40 USD
最大の:
23 080.80 USD (65.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.39% (23 000.80 USD)
エクイティによる:
18.32% (3 315.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|311
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VictoryInternational-REAL"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.10 × 567
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-37%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
9
33%
311
55%
20%
0.84
-41.07
USD
USD
58%
1:100