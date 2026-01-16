シグナルセクション
Handyka Yudha

Hand of Midas

Handyka Yudha
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
1 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-10.10 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-10.10 USD (5 048 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-10.10 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-10.10 USD
最大連続の負け:
1 (-10.10 USD)
最大連続損失:
-10.10 USD (1)
月間成長:
-10.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.10 USD
最大の:
10.10 USD (10.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm -10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm -5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -10.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Hand of Midas
レビューなし
2026.01.16 09:54
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.16 09:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 09:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
