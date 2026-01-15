- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
25 (78.12%)
損失トレード:
7 (21.88%)
ベストトレード:
8.13 USD
最悪のトレード:
-5.49 USD
総利益:
51.37 USD (5 123 pips)
総損失:
-21.18 USD (2 112 pips)
最大連続の勝ち:
6 (5.63 USD)
最大連続利益:
8.77 USD (2)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
51.34%
最大入金額:
35.93%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
50 分
リカバリーファクター:
5.50
長いトレード:
32 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.43
期待されたペイオフ:
0.94 USD
平均利益:
2.05 USD
平均損失:
-3.03 USD
最大連続の負け:
1 (-5.49 USD)
最大連続損失:
-5.49 USD (1)
月間成長:
30.19%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.54 USD
最大の:
5.49 USD (5.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.44% (5.49 USD)
エクイティによる:
41.91% (47.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|30
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.13 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +5.63 USD
最大連続損失: -5.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
Min. : USD$100
(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)
