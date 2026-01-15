シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Mtchew
Jerry Unamba

Mtchew

Jerry Unamba
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2026 67%
FBS-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
4 (50.00%)
損失トレード:
4 (50.00%)
ベストトレード:
7.41 USD
最悪のトレード:
-1.50 USD
総利益:
12.68 USD (1 740 pips)
総損失:
-4.27 USD (537 pips)
最大連続の勝ち:
2 (7.42 USD)
最大連続利益:
7.42 USD (2)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
2.82
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
2.97
期待されたペイオフ:
1.05 USD
平均利益:
3.17 USD
平均損失:
-1.07 USD
最大連続の負け:
3 (-2.98 USD)
最大連続損失:
-2.98 USD (3)
月間成長:
66.75%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.98 USD
最大の:
2.98 USD (23.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.65% (2.98 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 2
USDJPY 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY 7
USDJPY -1
NZDUSD -1
EURUSD -2
GBPUSD 3
USDCHF 3
AUDJPY -1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY 1.3K
USDJPY -98
NZDUSD -85
EURUSD -150
GBPUSD 258
USDCHF 224
AUDJPY -204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.41 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +7.42 USD
最大連続損失: -2.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2026.01.16 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 14:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 14:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
