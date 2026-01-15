- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
4 (50.00%)
損失トレード:
4 (50.00%)
ベストトレード:
7.41 USD
最悪のトレード:
-1.50 USD
総利益:
12.68 USD (1 740 pips)
総損失:
-4.27 USD (537 pips)
最大連続の勝ち:
2 (7.42 USD)
最大連続利益:
7.42 USD (2)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
2.82
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
2.97
期待されたペイオフ:
1.05 USD
平均利益:
3.17 USD
平均損失:
-1.07 USD
最大連続の負け:
3 (-2.98 USD)
最大連続損失:
-2.98 USD (3)
月間成長:
66.75%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.98 USD
最大の:
2.98 USD (23.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.65% (2.98 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|7
|USDJPY
|-1
|NZDUSD
|-1
|EURUSD
|-2
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|3
|AUDJPY
|-1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|1.3K
|USDJPY
|-98
|NZDUSD
|-85
|EURUSD
|-150
|GBPUSD
|258
|USDCHF
|224
|AUDJPY
|-204
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.41 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +7.42 USD
最大連続損失: -2.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
FanHuaGroupLimited-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 4
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 5
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
レビューなし