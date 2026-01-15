シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MunScalp
Daniel Munafo

MunScalp

Daniel Munafo
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -99%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
7
利益トレード:
4 (57.14%)
損失トレード:
3 (42.86%)
ベストトレード:
0.53 USD
最悪のトレード:
-9.61 USD
総利益:
0.72 USD (1 959 pips)
総損失:
-14.36 USD (47 984 pips)
最大連続の勝ち:
1 (0.53 USD)
最大連続利益:
0.53 USD (1)
シャープレシオ:
-0.40
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
146 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
33 分
リカバリーファクター:
-0.99
長いトレード:
3 (42.86%)
短いトレード:
4 (57.14%)
プロフィットファクター:
0.05
期待されたペイオフ:
-1.95 USD
平均利益:
0.18 USD
平均損失:
-4.79 USD
最大連続の負け:
1 (-9.61 USD)
最大連続損失:
-9.61 USD (1)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.69 USD
最大の:
13.74 USD (272.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
98.93% (13.74 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 4
NAS100ft 1
XAUUSD+ 1
SOLUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -5
NAS100ft 1
XAUUSD+ -10
SOLUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -46K
NAS100ft 529
XAUUSD+ -956
SOLUSD 53
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.53 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +0.53 USD
最大連続損失: -9.61 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
PUPrime-Live
0.00 × 2
レビューなし
2026.01.16 09:54
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 08:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 17:47
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 7.89% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.95% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 145 days
