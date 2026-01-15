- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
7
利益トレード:
4 (57.14%)
損失トレード:
3 (42.86%)
ベストトレード:
0.53 USD
最悪のトレード:
-9.61 USD
総利益:
0.72 USD (1 959 pips)
総損失:
-14.36 USD (47 984 pips)
最大連続の勝ち:
1 (0.53 USD)
最大連続利益:
0.53 USD (1)
シャープレシオ:
-0.40
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
146 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
33 分
リカバリーファクター:
-0.99
長いトレード:
3 (42.86%)
短いトレード:
4 (57.14%)
プロフィットファクター:
0.05
期待されたペイオフ:
-1.95 USD
平均利益:
0.18 USD
平均損失:
-4.79 USD
最大連続の負け:
1 (-9.61 USD)
最大連続損失:
-9.61 USD (1)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.69 USD
最大の:
13.74 USD (272.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
98.93% (13.74 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|NAS100ft
|1
|XAUUSD+
|1
|SOLUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-5
|NAS100ft
|1
|XAUUSD+
|-10
|SOLUSD
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-46K
|NAS100ft
|529
|XAUUSD+
|-956
|SOLUSD
|53
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.53 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +0.53 USD
最大連続損失: -9.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 11
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
レビューなし