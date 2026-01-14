- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5
利益トレード:
5 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
163.43 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
214.42 USD (2 177 pips)
総損失:
-0.90 USD
最大連続の勝ち:
5 (214.42 USD)
最大連続利益:
214.42 USD (5)
シャープレシオ:
0.70
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.16%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
237.24
長いトレード:
3 (60.00%)
短いトレード:
2 (40.00%)
プロフィットファクター:
238.24
期待されたペイオフ:
42.88 USD
平均利益:
42.88 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
21.82%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.90 USD (0.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ADAUSD
|3
|USDJPY+
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ADAUSD
|3
|USDJPY+
|210
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ADAUSD
|123
|USDJPY+
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +163.43 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +214.42 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
SD-Pivot - Mean Reversion
Automated Mean Reversion strategy targeting price pullbacks to the 200 Moving Average.
-
Entry: Uses Standard Deviation bands to identify Overbought/Oversold zones relative to the MA.
-
Management: Features a Smart Recovery Grid and Hedging mechanism to handle volatility.
-
Exit: Dynamic Snowball Trailing for maximizing profit runs.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
60 USD/月
22%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
4
0%
5
100%
100%
238.24
42.88
USD
USD
0%
1:500