- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
2.42 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
2.42 USD (245 pips)
総損失:
-0.03 USD
最大連続の勝ち:
1 (2.42 USD)
最大連続利益:
2.42 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
34 分
リカバリーファクター:
79.67
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
80.67
期待されたペイオフ:
2.42 USD
平均利益:
2.42 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
0.03 USD (0.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.42 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +2.42 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 976
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
London Liquidity Sniper は、ロンドン拠点の低遅延環境で動作する XAUUSD（ゴールド） 向けの自動売買シグナルです。高い流動性が出やすい局面を狙い、明確なルールに基づいてアルゴリズムが取引を実行します。
取引は 100% EA（自動） で行われ、手動・裁量によるエントリーはありません。戦略は グリッド（Grid） ロジックを使用し、固定ロット 0.01 で運用します。
-
対象: XAUUSD（ゴールド）
-
実行環境: Tickmill + ロンドンVPS（低遅延）
-
ロット: 0.01（固定）
-
レバレッジ: 1:500
-
手法: Grid / 段階的なポジション管理
推奨資金（リスク別）
-
最低（高リスク）: $10
-
中程度: $30
-
より安全（DDを抑えやすい）: $300
リスク開示: グリッド手法は、強いトレンドや急変動時にドローダウンが大きくなる可能性があります。資金はリスク許容度に合わせて設定してください。
設定方法やリスクの相談は、MQL5のメッセージで開発者へお問い合わせください。
