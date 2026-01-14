シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / London Liquidity Sniper
Jinarto

London Liquidity Sniper

Jinarto
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
2.42 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
2.42 USD (245 pips)
総損失:
-0.03 USD
最大連続の勝ち:
1 (2.42 USD)
最大連続利益:
2.42 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
34 分
リカバリーファクター:
79.67
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
80.67
期待されたペイオフ:
2.42 USD
平均利益:
2.42 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
0.03 USD (0.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.42 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +2.42 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 976
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

London Liquidity Sniper は、ロンドン拠点の低遅延環境で動作する XAUUSD（ゴールド） 向けの自動売買シグナルです。高い流動性が出やすい局面を狙い、明確なルールに基づいてアルゴリズムが取引を実行します。

取引は 100% EA（自動） で行われ、手動・裁量によるエントリーはありません。戦略は グリッド（Grid） ロジックを使用し、固定ロット 0.01 で運用します。

  • 対象: XAUUSD（ゴールド）

  • 実行環境: Tickmill + ロンドンVPS（低遅延）

  • ロット: 0.01（固定）

  • レバレッジ: 1:500

  • 手法: Grid / 段階的なポジション管理

推奨資金（リスク別）

  • 最低（高リスク）: $10

  • 中程度: $30

  • より安全（DDを抑えやすい）: $300

リスク開示: グリッド手法は、強いトレンドや急変動時にドローダウンが大きくなる可能性があります。資金はリスク許容度に合わせて設定してください。

設定方法やリスクの相談は、MQL5のメッセージで開発者へお問い合わせください。


レビューなし
2026.01.14 14:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.14 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録