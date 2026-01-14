London Liquidity Sniper は、ロンドン拠点の低遅延環境で動作する XAUUSD（ゴールド） 向けの自動売買シグナルです。高い流動性が出やすい局面を狙い、明確なルールに基づいてアルゴリズムが取引を実行します。

取引は 100% EA（自動） で行われ、手動・裁量によるエントリーはありません。戦略は グリッド（Grid） ロジックを使用し、固定ロット 0.01 で運用します。

対象: XAUUSD（ゴールド）

実行環境: Tickmill + ロンドンVPS（低遅延）

ロット: 0.01（固定）

レバレッジ: 1:500

手法: Grid / 段階的なポジション管理

推奨資金（リスク別）

最低（高リスク）: $10

中程度: $30

より安全（DDを抑えやすい）: $300

リスク開示: グリッド手法は、強いトレンドや急変動時にドローダウンが大きくなる可能性があります。資金はリスク許容度に合わせて設定してください。

設定方法やリスクの相談は、MQL5のメッセージで開発者へお問い合わせください。