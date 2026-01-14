- 成長
トレード:
71
利益トレード:
52 (73.23%)
損失トレード:
19 (26.76%)
ベストトレード:
22.88 USD
最悪のトレード:
-5.61 USD
総利益:
227.47 USD (16 124 pips)
総損失:
-54.86 USD (5 323 pips)
最大連続の勝ち:
27 (59.34 USD)
最大連続利益:
135.81 USD (15)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
7.14%
最大入金額:
74.04%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
71
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
8.51
長いトレード:
43 (60.56%)
短いトレード:
28 (39.44%)
プロフィットファクター:
4.15
期待されたペイオフ:
2.43 USD
平均利益:
4.37 USD
平均損失:
-2.89 USD
最大連続の負け:
9 (-20.28 USD)
最大連続損失:
-20.28 USD (9)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.91 USD
最大の:
20.28 USD (6.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.46% (14.91 USD)
エクイティによる:
2.22% (7.54 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.88 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +59.34 USD
最大連続損失: -20.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
NO REVENGE
NO FULL MARGIN
NO OVERLOT
レビューなし
