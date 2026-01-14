- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
118
利益トレード:
44 (37.28%)
損失トレード:
74 (62.71%)
ベストトレード:
23.26 USD
最悪のトレード:
-25.00 USD
総利益:
583.74 USD (27 219 pips)
総損失:
-644.85 USD (27 803 pips)
最大連続の勝ち:
5 (58.17 USD)
最大連続利益:
59.00 USD (3)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
42.87%
最大入金額:
30.17%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
119
平均保有時間:
28 分
リカバリーファクター:
-0.31
長いトレード:
54 (45.76%)
短いトレード:
64 (54.24%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-0.52 USD
平均利益:
13.27 USD
平均損失:
-8.71 USD
最大連続の負け:
9 (-102.40 USD)
最大連続損失:
-102.40 USD (9)
月間成長:
-61.11%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
64.11 USD
最大の:
199.63 USD (84.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.76% (199.63 USD)
エクイティによる:
14.02% (8.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|114
|GBPUSD_MRG
|1
|GBPJPY_MRG
|1
|CHFJPY_MRG
|1
|AUDUSD_MRG
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_MRG
|-74
|GBPUSD_MRG
|3
|GBPJPY_MRG
|12
|CHFJPY_MRG
|6
|AUDUSD_MRG
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_MRG
|-1.6K
|GBPUSD_MRG
|99
|GBPJPY_MRG
|626
|CHFJPY_MRG
|335
|AUDUSD_MRG
|-83
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.26 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +58.17 USD
最大連続損失: -102.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
