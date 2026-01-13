- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
36
利益トレード:
23 (63.88%)
損失トレード:
13 (36.11%)
ベストトレード:
31.68 USD
最悪のトレード:
-40.20 USD
総利益:
167.42 USD (9 019 pips)
総損失:
-88.08 USD (4 570 pips)
最大連続の勝ち:
9 (30.63 USD)
最大連続利益:
54.06 USD (6)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
11.66%
最大入金額:
16.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
21 分
リカバリーファクター:
1.32
長いトレード:
33 (91.67%)
短いトレード:
3 (8.33%)
プロフィットファクター:
1.90
期待されたペイオフ:
2.20 USD
平均利益:
7.28 USD
平均損失:
-6.78 USD
最大連続の負け:
5 (-23.43 USD)
最大連続損失:
-60.30 USD (2)
月間成長:
15.87%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.14 USD
最大の:
60.30 USD (11.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.16% (60.30 USD)
エクイティによる:
26.87% (147.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|79
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +31.68 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +30.63 USD
最大連続損失: -23.43 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
This signal is based on a disciplined and rule-based trading approach.
• Trades are opened only when clear conditions are met
• Risk management is applied on every trade
• Focus on consistency, not overtrading
• Suitable for traders who prefer steady growth
Important:
Trading involves risk. Please use proper lot size and risk settings according to your balance.
Past performance does not guarantee future results.
