- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
36
利益トレード:
18 (50.00%)
損失トレード:
18 (50.00%)
ベストトレード:
248.92 USD
最悪のトレード:
-90.30 USD
総利益:
1 336.38 USD (79 052 pips)
総損失:
-656.70 USD (40 220 pips)
最大連続の勝ち:
4 (149.26 USD)
最大連続利益:
280.95 USD (2)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.18
長いトレード:
31 (86.11%)
短いトレード:
5 (13.89%)
プロフィットファクター:
2.03
期待されたペイオフ:
18.88 USD
平均利益:
74.24 USD
平均損失:
-36.48 USD
最大連続の負け:
5 (-169.09 USD)
最大連続損失:
-213.96 USD (3)
月間成長:
384.97%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
60.96 USD
最大の:
213.96 USD (15.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
78.27% (169.09 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|NQ100.R
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|675
|NQ100.R
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|36K
|NQ100.R
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +248.92 USD
最悪のトレード: -90 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +149.26 USD
最大連続損失: -169.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
