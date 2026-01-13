- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
14 (73.68%)
損失トレード:
5 (26.32%)
ベストトレード:
15.05 USD
最悪のトレード:
-27.59 USD
総利益:
43.69 USD (43 679 pips)
総損失:
-94.10 USD (94 084 pips)
最大連続の勝ち:
14 (43.69 USD)
最大連続利益:
43.69 USD (14)
シャープレシオ:
-0.36
取引アクティビティ:
49.59%
最大入金額:
269.20%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
-0.54
長いトレード:
3 (15.79%)
短いトレード:
16 (84.21%)
プロフィットファクター:
0.46
期待されたペイオフ:
-2.65 USD
平均利益:
3.12 USD
平均損失:
-18.82 USD
最大連続の負け:
5 (-94.10 USD)
最大連続損失:
-94.10 USD (5)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
50.41 USD
最大の:
94.10 USD (100.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
100.00% (94.10 USD)
エクイティによる:
81.71% (76.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|-50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.05 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +43.69 USD
最大連続損失: -94.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
My signal to flip your accounts in a very short time.
レビューなし