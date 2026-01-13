シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Fat Flipper
Faisal Ammari

Fat Flipper

Faisal Ammari
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2026 -100%
Exness-Real38
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
14 (73.68%)
損失トレード:
5 (26.32%)
ベストトレード:
15.05 USD
最悪のトレード:
-27.59 USD
総利益:
43.69 USD (43 679 pips)
総損失:
-94.10 USD (94 084 pips)
最大連続の勝ち:
14 (43.69 USD)
最大連続利益:
43.69 USD (14)
シャープレシオ:
-0.36
取引アクティビティ:
49.59%
最大入金額:
269.20%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
-0.54
長いトレード:
3 (15.79%)
短いトレード:
16 (84.21%)
プロフィットファクター:
0.46
期待されたペイオフ:
-2.65 USD
平均利益:
3.12 USD
平均損失:
-18.82 USD
最大連続の負け:
5 (-94.10 USD)
最大連続損失:
-94.10 USD (5)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
50.41 USD
最大の:
94.10 USD (100.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
100.00% (94.10 USD)
エクイティによる:
81.71% (76.55 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm -50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm -50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +15.05 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +43.69 USD
最大連続損失: -94.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

My signal to flip your accounts in a very short time. 
レビューなし
2026.01.13 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 16:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 16:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 15:30
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 14:30
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 14:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 14:30
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.13 13:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 12:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 12:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 12:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録