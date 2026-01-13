シグナルセクション
Gold Precision

Rizal Mutaqien
レビュー0件
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -15%
Exness-MT5Real18
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
1 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-14.94 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-14.94 USD (14 940 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
23.05%
最大入金額:
25.37%
最近のトレード:
7 分前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
49 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-14.94 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-14.94 USD
最大連続の負け:
1 (-14.94 USD)
最大連続損失:
-14.94 USD (1)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.94 USD
最大の:
14.94 USD (14.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.93% (-0.00 USD)
エクイティによる:
4.39% (4.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm -15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm -15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -14.94 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

The strategy trades only Gold, allowing deep market understanding, precise execution, and consistent behavioral modeling of price action.
レビューなし
2026.01.13 12:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
