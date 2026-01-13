- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
1 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-14.94 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-14.94 USD (14 940 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
23.05%
最大入金額:
25.37%
最近のトレード:
7 分前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
49 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-14.94 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-14.94 USD
最大連続の負け:
1 (-14.94 USD)
最大連続損失:
-14.94 USD (1)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.94 USD
最大の:
14.94 USD (14.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.93% (-0.00 USD)
エクイティによる:
4.39% (4.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|-15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -14.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
The strategy trades only Gold, allowing deep market understanding, precise execution, and consistent behavioral modeling of price action.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-15%
0
0
USD
USD
85
USD
USD
1
100%
1
0%
23%
0.00
-14.94
USD
USD
15%
1:200