- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
2 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-3.25 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-5.31 USD (5 312 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-4.65
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
53.37%
最近のトレード:
44 分前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
1 (50.00%)
短いトレード:
1 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-2.66 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-2.66 USD
最大連続の負け:
2 (-5.31 USD)
最大連続損失:
-5.31 USD (2)
月間成長:
-3.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.31 USD
最大の:
5.31 USD (3.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.02% (5.31 USD)
エクイティによる:
0.12% (0.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|-5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -5.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
MONTHLY TARGET 3-5%
SOME SWING TRADES
SOME SWING TRADES
レビューなし