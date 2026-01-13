シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / JUNAID FM trades
Junaid Rasheed

JUNAID FM trades

Junaid Rasheed
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2026 -3%
Exness-Real38
1:50
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
2 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-3.25 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-5.31 USD (5 312 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-4.65
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
53.37%
最近のトレード:
44 分前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
1 (50.00%)
短いトレード:
1 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-2.66 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-2.66 USD
最大連続の負け:
2 (-5.31 USD)
最大連続損失:
-5.31 USD (2)
月間成長:
-3.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.31 USD
最大の:
5.31 USD (3.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.02% (5.31 USD)
エクイティによる:
0.12% (0.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 2
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm -5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm -5.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -5.31 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

MONTHLY TARGET 3-5% 

SOME SWING TRADES
レビューなし
2026.01.13 13:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 11:28
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 11:28
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 11:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録