- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
30
利益トレード:
23 (76.66%)
損失トレード:
7 (23.33%)
ベストトレード:
1 452.00 JPY
最悪のトレード:
-914.00 JPY
総利益:
6 165.00 JPY (3 044 pips)
総損失:
-1 947.00 JPY (1 223 pips)
最大連続の勝ち:
9 (1 087.00 JPY)
最大連続利益:
2 571.00 JPY (5)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
90.49%
最大入金額:
50.12%
最近のトレード:
5 分前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
2.33
長いトレード:
13 (43.33%)
短いトレード:
17 (56.67%)
プロフィットファクター:
3.17
期待されたペイオフ:
140.60 JPY
平均利益:
268.04 JPY
平均損失:
-278.14 JPY
最大連続の負け:
3 (-1 807.00 JPY)
最大連続損失:
-1 807.00 JPY (3)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 JPY
最大の:
1 807.00 JPY (7.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.34% (1 807.00 JPY)
エクイティによる:
21.86% (4 880.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDr
|37
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDr
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
S-LIFE GOLD EA
本作は私が今までに研究し作成したEAです。
順張り型ナンピン方式です。
爆益型ですのでリスクはありますが、かなり稼げる仕組みにしてあります。
但し、このEAは２０万円で０．０１ロットを推奨しています。
これは２万円０．０１ロットでどこまで行くかチャレンジ用になります。
標準機能
・曜日毎に稼働時間を設定可能
標準では以下の様に稼働します。
月 09:00~27:59
火/水/木 08:00~27:59
金 08:00~16:59
・トレーリング機能
・ナンピン幅が自動で変化
・ロット倍率が自動で変化
・ゴトー日対応
他ではない独自のシステム
・唯一のシステム「逆ナンピン」システム実装
・多種多様な決済システム「多方向相殺」システム実装
今後はXMまたはHFMで口座を紐づけて稼働させるEAを配布する予定です。
