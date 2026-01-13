S-LIFE GOLD EA

本作は私が今までに研究し作成したEAです。

順張り型ナンピン方式です。

爆益型ですのでリスクはありますが、かなり稼げる仕組みにしてあります。

但し、このEAは２０万円で０．０１ロットを推奨しています。

これは２万円０．０１ロットでどこまで行くかチャレンジ用になります。





標準機能

・曜日毎に稼働時間を設定可能

標準では以下の様に稼働します。

月 09:00~27:59

火/水/木 08:00~27:59

金 08:00~16:59

・トレーリング機能

・ナンピン幅が自動で変化

・ロット倍率が自動で変化

・ゴトー日対応

他ではない独自のシステム

・唯一のシステム「逆ナンピン」システム実装

・多種多様な決済システム「多方向相殺」システム実装





今後はXMまたはHFMで口座を紐づけて稼働させるEAを配布する予定です。