Hironori Noguchi

Slife Gold

Hironori Noguchi
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 21%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
30
利益トレード:
23 (76.66%)
損失トレード:
7 (23.33%)
ベストトレード:
1 452.00 JPY
最悪のトレード:
-914.00 JPY
総利益:
6 165.00 JPY (3 044 pips)
総損失:
-1 947.00 JPY (1 223 pips)
最大連続の勝ち:
9 (1 087.00 JPY)
最大連続利益:
2 571.00 JPY (5)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
90.49%
最大入金額:
50.12%
最近のトレード:
5 分前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
2.33
長いトレード:
13 (43.33%)
短いトレード:
17 (56.67%)
プロフィットファクター:
3.17
期待されたペイオフ:
140.60 JPY
平均利益:
268.04 JPY
平均損失:
-278.14 JPY
最大連続の負け:
3 (-1 807.00 JPY)
最大連続損失:
-1 807.00 JPY (3)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 JPY
最大の:
1 807.00 JPY (7.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.34% (1 807.00 JPY)
エクイティによる:
21.86% (4 880.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDr 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDr 37
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDr 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 452.00 JPY
最悪のトレード: -914 JPY
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 087.00 JPY
最大連続損失: -1 807.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

S-LIFE GOLD EA

本作は私が今までに研究し作成したEAです。

順張り型ナンピン方式です。

爆益型ですのでリスクはありますが、かなり稼げる仕組みにしてあります。

但し、このEAは２０万円で０．０１ロットを推奨しています。

これは２万円０．０１ロットでどこまで行くかチャレンジ用になります。


標準機能

・曜日毎に稼働時間を設定可能

  標準では以下の様に稼働します。

  月 09:00~27:59

  火/水/木 08:00~27:59

  金 08:00~16:59

・トレーリング機能

・ナンピン幅が自動で変化

・ロット倍率が自動で変化

・ゴトー日対応

他ではない独自のシステム

・唯一のシステム「逆ナンピン」システム実装

・多種多様な決済システム「多方向相殺」システム実装


今後はXMまたはHFMで口座を紐づけて稼働させるEAを配布する予定です。


レビューなし
2026.01.13 10:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 10:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 10:15
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.13 10:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 10:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
