シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / KarthiPersonalAUDJPY
Sivakumar Subbaiya

KarthiPersonalAUDJPY

Sivakumar Subbaiya
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 0%
OctaFX-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2
利益トレード:
1 (50.00%)
損失トレード:
1 (50.00%)
ベストトレード:
2.99 USD
最悪のトレード:
-2.93 USD
総利益:
2.99 USD (156 pips)
総損失:
-2.93 USD (153 pips)
最大連続の勝ち:
1 (2.99 USD)
最大連続利益:
2.99 USD (1)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.23%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.02
長いトレード:
2 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.03 USD
平均利益:
2.99 USD
平均損失:
-2.93 USD
最大連続の負け:
1 (-2.93 USD)
最大連続損失:
-2.93 USD (1)
月間成長:
0.07%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.93 USD
最大の:
2.93 USD (3.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
-0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
15.00% (13.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDJPY 2
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDJPY 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDJPY 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.99 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2.99 USD
最大連続損失: -2.93 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Coinexx-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
RoboForex-Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OctaFX-Real
1.60 × 10
FBS-Real
4.00 × 2
Swissquote-Server
5.00 × 8
RoboForex-MetaTrader 5
7.00 × 1
XM.COM-MT5
8.18 × 11
レビューなし
2026.01.13 10:29
Share of trading days is too low
2026.01.13 09:15
No swaps are charged on the signal account
2026.01.13 09:15
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 09:15
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.13 09:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 09:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
KarthiPersonalAUDJPY
99 USD/月
0%
0
0
USD
90
USD
1
0%
2
50%
100%
1.02
0.03
USD
15%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください