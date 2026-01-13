- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2
利益トレード:
1 (50.00%)
損失トレード:
1 (50.00%)
ベストトレード:
2.99 USD
最悪のトレード:
-2.93 USD
総利益:
2.99 USD (156 pips)
総損失:
-2.93 USD (153 pips)
最大連続の勝ち:
1 (2.99 USD)
最大連続利益:
2.99 USD (1)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.23%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.02
長いトレード:
2 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.03 USD
平均利益:
2.99 USD
平均損失:
-2.93 USD
最大連続の負け:
1 (-2.93 USD)
最大連続損失:
-2.93 USD (1)
月間成長:
0.07%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.93 USD
最大の:
2.93 USD (3.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
-0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
15.00% (13.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDJPY
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDJPY
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.99 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2.99 USD
最大連続損失: -2.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|1.60 × 10
|
FBS-Real
|4.00 × 2
|
Swissquote-Server
|5.00 × 8
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|8.18 × 11
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
0%
0
0
USD
USD
90
USD
USD
1
0%
2
50%
100%
1.02
0.03
USD
USD
15%
1:500