トレード:
46
利益トレード:
35 (76.08%)
損失トレード:
11 (23.91%)
ベストトレード:
12.47 CHF
最悪のトレード:
-2.45 CHF
総利益:
66.99 CHF (13 746 pips)
総損失:
-13.47 CHF (3 912 pips)
最大連続の勝ち:
18 (36.52 CHF)
最大連続利益:
36.52 CHF (18)
シャープレシオ:
0.50
取引アクティビティ:
15.45%
最大入金額:
113.66%
最近のトレード:
23 分前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
5.75
長いトレード:
19 (41.30%)
短いトレード:
27 (58.70%)
プロフィットファクター:
4.97
期待されたペイオフ:
1.16 CHF
平均利益:
1.91 CHF
平均損失:
-1.22 CHF
最大連続の負け:
7 (-8.76 CHF)
最大連続損失:
-8.76 CHF (7)
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.30 CHF
最大の:
9.30 CHF (7.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.21% (8.85 CHF)
エクイティによる:
12.75% (15.99 CHF)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|35
|GER40
|8
|US30
|2
|US100
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|54
|GER40
|1
|US30
|1
|US100
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|4.2K
|GER40
|-200
|US30
|5.7K
|US100
|140
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- ドローダウン
ベストトレード: +12.47 CHF
最悪のトレード: -2 CHF
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +36.52 CHF
最大連続損失: -8.76 CHF
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
Microtrading Gold and Indices
レビューなし
