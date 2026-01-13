シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / FPMMCT
Thomas Gerd Kuenzel

FPMMCT

Thomas Gerd Kuenzel
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 54%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
46
利益トレード:
35 (76.08%)
損失トレード:
11 (23.91%)
ベストトレード:
12.47 CHF
最悪のトレード:
-2.45 CHF
総利益:
66.99 CHF (13 746 pips)
総損失:
-13.47 CHF (3 912 pips)
最大連続の勝ち:
18 (36.52 CHF)
最大連続利益:
36.52 CHF (18)
シャープレシオ:
0.50
取引アクティビティ:
15.45%
最大入金額:
113.66%
最近のトレード:
23 分前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
5.75
長いトレード:
19 (41.30%)
短いトレード:
27 (58.70%)
プロフィットファクター:
4.97
期待されたペイオフ:
1.16 CHF
平均利益:
1.91 CHF
平均損失:
-1.22 CHF
最大連続の負け:
7 (-8.76 CHF)
最大連続損失:
-8.76 CHF (7)
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.30 CHF
最大の:
9.30 CHF (7.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.21% (8.85 CHF)
エクイティによる:
12.75% (15.99 CHF)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.r 35
GER40 8
US30 2
US100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.r 54
GER40 1
US30 1
US100 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.r 4.2K
GER40 -200
US30 5.7K
US100 140
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +12.47 CHF
最悪のトレード: -2 CHF
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +36.52 CHF
最大連続損失: -8.76 CHF

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Microtrading Gold and Indices
レビューなし
2026.01.13 10:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 10:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 10:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 10:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2026.01.13 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください