- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
28
利益トレード:
25 (89.28%)
損失トレード:
3 (10.71%)
ベストトレード:
72.49 USD
最悪のトレード:
-45.00 USD
総利益:
486.93 USD (110 366 pips)
総損失:
-103.02 USD (28 842 pips)
最大連続の勝ち:
15 (333.51 USD)
最大連続利益:
333.51 USD (15)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
96.29%
最大入金額:
14.93%
最近のトレード:
28 分前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
37 分
リカバリーファクター:
5.91
長いトレード:
8 (28.57%)
短いトレード:
20 (71.43%)
プロフィットファクター:
4.73
期待されたペイオフ:
13.71 USD
平均利益:
19.48 USD
平均損失:
-34.34 USD
最大連続の負け:
2 (-63.17 USD)
最大連続損失:
-63.17 USD (2)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.66 USD
最大の:
64.93 USD (15.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.86% (63.83 USD)
エクイティによる:
14.77% (106.43 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|385
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|82K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +72.49 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +333.51 USD
最大連続損失: -63.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
