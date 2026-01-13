- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4
利益トレード:
3 (75.00%)
損失トレード:
1 (25.00%)
ベストトレード:
80.00 USD
最悪のトレード:
-60.59 USD
総利益:
121.68 USD (8 167 pips)
総損失:
-60.59 USD (3 003 pips)
最大連続の勝ち:
3 (121.68 USD)
最大連続利益:
121.68 USD (3)
シャープレシオ:
0.70
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.01
長いトレード:
4 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.01
期待されたペイオフ:
15.27 USD
平均利益:
40.56 USD
平均損失:
-60.59 USD
最大連続の負け:
1 (-60.59 USD)
最大連続損失:
-60.59 USD (1)
月間成長:
474.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
60.59 USD (35.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_MRG
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_MRG
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +80.00 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +121.68 USD
最大連続損失: -60.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし