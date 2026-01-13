シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Trader Engineer
Syahdan Sugiarto Akrabi

Trader Engineer

Syahdan Sugiarto Akrabi
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2026 0%
TradingProInternational-Live 2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.16 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
0.16 USD (25 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
1 (0.16 USD)
最大連続利益:
0.16 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
1.00%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.16 USD
平均利益:
0.16 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY.pro 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY.pro 0
1
1
1
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY.pro 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.16 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +0.16 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradingProInternational-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.13 02:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 02:09
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 01:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 01:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 01:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 01:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録