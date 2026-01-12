- 成長
トレード:
396
利益トレード:
277 (69.94%)
損失トレード:
119 (30.05%)
ベストトレード:
93.98 USD
最悪のトレード:
-99.16 USD
総利益:
1 505.08 USD (461 309 pips)
総損失:
-1 250.86 USD (398 362 pips)
最大連続の勝ち:
36 (158.34 USD)
最大連続利益:
158.34 USD (36)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
14.02%
最大入金額:
179.58%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
397
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
1.36
長いトレード:
224 (56.57%)
短いトレード:
172 (43.43%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
5.43 USD
平均損失:
-10.51 USD
最大連続の負け:
17 (-110.89 USD)
最大連続損失:
-186.29 USD (4)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
25.86 USD
最大の:
186.29 USD (34.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.08% (186.29 USD)
エクイティによる:
56.40% (98.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|396
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|254
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|63K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real16
|3.09 × 223
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real33
|12.15 × 46
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
Exness-Real29
|15.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
MidasFX-Live
|17.80 × 5
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
レビューなし
