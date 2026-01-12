シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / RN COPILOT
Yulian Rusnadi

RN COPILOT

Yulian Rusnadi
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 55%
Exness-Real16
1:400
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
396
利益トレード:
277 (69.94%)
損失トレード:
119 (30.05%)
ベストトレード:
93.98 USD
最悪のトレード:
-99.16 USD
総利益:
1 505.08 USD (461 309 pips)
総損失:
-1 250.86 USD (398 362 pips)
最大連続の勝ち:
36 (158.34 USD)
最大連続利益:
158.34 USD (36)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
14.02%
最大入金額:
179.58%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
397
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
1.36
長いトレード:
224 (56.57%)
短いトレード:
172 (43.43%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
5.43 USD
平均損失:
-10.51 USD
最大連続の負け:
17 (-110.89 USD)
最大連続損失:
-186.29 USD (4)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
25.86 USD
最大の:
186.29 USD (34.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.08% (186.29 USD)
エクイティによる:
56.40% (98.96 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 396
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 254
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 63K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +93.98 USD
最悪のトレード: -99 USD
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +158.34 USD
最大連続損失: -110.89 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ECMarkets-Live05
0.00 × 15
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 15
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real16
3.09 × 223
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real33
12.15 × 46
Exness-Real9
14.17 × 24
Exness-Real29
15.71 × 17
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
MidasFX-Live
17.80 × 5
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.12 22:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 22:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 22:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 22:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 22:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
RN COPILOT
30 USD/月
55%
0
0
USD
718
USD
1
100%
396
69%
14%
1.20
0.64
USD
56%
1:400
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください