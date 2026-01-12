- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.14 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
0.14 USD (24 pips)
総損失:
-0.03 USD
最大連続の勝ち:
1 (0.14 USD)
最大連続利益:
0.14 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
55.71%
最大入金額:
2.72%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
5.50
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
4.67
期待されたペイオフ:
0.14 USD
平均利益:
0.14 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
0.02 USD (0.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.54% (0.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUD
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUD
|0
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.14 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +0.14 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.52 × 52
|
OANDA-Live-1
|4.79 × 14
|
BabilFinancial-LIVE
|5.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|6.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|8.49 × 128
|
Exness-MT5Real5
|9.16 × 96
|
FBS-Real
|9.67 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|12.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|17.00 × 1
|
Weltrade-Real
|24.90 × 10
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
0
0%
1
100%
56%
4.66
0.14
USD
USD
2%
1:500