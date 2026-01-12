シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Pobeda
Eduard Dzhanaev

Pobeda

Eduard Dzhanaev
レビュー0件
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 0%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.14 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
0.14 USD (24 pips)
総損失:
-0.03 USD
最大連続の勝ち:
1 (0.14 USD)
最大連続利益:
0.14 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
55.71%
最大入金額:
2.72%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
5.50
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
4.67
期待されたペイオフ:
0.14 USD
平均利益:
0.14 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
0.02 USD (0.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.54% (0.77 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURAUD 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURAUD 0
1
1
1
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURAUD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.14 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +0.14 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.17 × 12
RoboForex-ECN
0.52 × 52
OANDA-Live-1
4.79 × 14
BabilFinancial-LIVE
5.00 × 1
StriforLLC-Live
6.00 × 1
FXCC1-Trade
8.00 × 1
RoboForex-Pro
8.49 × 128
Exness-MT5Real5
9.16 × 96
FBS-Real
9.67 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
12.00 × 1
VantageInternational-Live 10
17.00 × 1
Weltrade-Real
24.90 × 10
レビューなし
2026.01.12 15:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 15:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください