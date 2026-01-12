シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Eliezer keinan
Eliezer Keinan

Eliezer keinan

Eliezer Keinan
レビュー0件
104週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 53%
AAAFx-FX-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 466
利益トレード:
847 (57.77%)
損失トレード:
619 (42.22%)
ベストトレード:
240.04 USD
最悪のトレード:
-117.66 USD
総利益:
4 813.49 USD (220 195 pips)
総損失:
-3 384.59 USD (198 651 pips)
最大連続の勝ち:
128 (431.73 USD)
最大連続利益:
431.73 USD (128)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
67
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.76
長いトレード:
838 (57.16%)
短いトレード:
628 (42.84%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
0.97 USD
平均利益:
5.68 USD
平均損失:
-5.47 USD
最大連続の負け:
28 (-57.41 USD)
最大連続損失:
-214.53 USD (6)
月間成長:
265.69%
年間予想:
3 223.66%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.40 USD
最大の:
811.99 USD (59.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.96% (811.99 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.m 1260
US30.m 58
NAS100.m 57
GBPJPY 44
USOilSpot.m 18
EURUSD 12
GBPUSD 8
GBPAUD 4
EURJPY 1
USDCHF 1
XAUUSD 1
CHFJPY 1
BTCUSD.m 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.m 1.7K
US30.m -93
NAS100.m -160
GBPJPY -88
USOilSpot.m 51
EURUSD 2
GBPUSD 27
GBPAUD -8
EURJPY 0
USDCHF -2
XAUUSD -1
CHFJPY -13
BTCUSD.m -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.m 40K
US30.m -5.7K
NAS100.m -11K
GBPJPY -3.3K
USOilSpot.m 2.4K
EURUSD -7
GBPUSD 510
GBPAUD -160
EURJPY -8
USDCHF -130
XAUUSD -65
CHFJPY -995
BTCUSD.m 193
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +240.04 USD
最悪のトレード: -118 USD
最大連続の勝ち: 128
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +431.73 USD
最大連続損失: -57.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AAAFx-FX-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-01
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.04 × 26
ICMarkets-Live16
0.19 × 26
Tickmill-Live09
0.58 × 19
Coinexx-Live
0.59 × 17
RoboForex-ECN-2
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live31
0.83 × 6
MocazFinancial-Live
1.00 × 12
ScopeMarkets-Live
1.00 × 2
GlobePro-REAL
1.00 × 16
FXChoice-Pro Live
3.22 × 90
SwissquoteLtd-Live
3.67 × 12
Pepperstone-Edge05
3.84 × 19
FxPro.com-Real05
5.76 × 226
ICMarketsSC-Live24
6.00 × 4
VantageFXInternational-Live 4
6.71 × 14
XMGlobal-Real 41
6.75 × 12
EightcapLtd-Real-4
6.91 × 81
BDSwissGlobal-Real01
9.00 × 1
FBS-Real-6
20.00 × 1
1 より多く...
I’ve been trading for over 15 years and specialize mainly in gold trading. My strategy is based on the daily/weekly trend and I typically take short trades that usually last a few hours. Trading is done manually, and I achieve above-average returns. For the launch, the price will be $45 per month for the next two months.


レビューなし
2026.01.12 13:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 725 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 13:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 13:58
A large drawdown may occur on the account again
