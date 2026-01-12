- 成長
トレード:
33
利益トレード:
19 (57.57%)
損失トレード:
14 (42.42%)
ベストトレード:
20.65 USD
最悪のトレード:
-24.60 USD
総利益:
193.76 USD (17 713 pips)
総損失:
-90.48 USD (5 424 pips)
最大連続の勝ち:
13 (155.22 USD)
最大連続利益:
155.22 USD (13)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
97.96%
最大入金額:
179.44%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
1.22
長いトレード:
22 (66.67%)
短いトレード:
11 (33.33%)
プロフィットファクター:
2.14
期待されたペイオフ:
3.13 USD
平均利益:
10.20 USD
平均損失:
-6.46 USD
最大連続の負け:
13 (-83.38 USD)
最大連続損失:
-83.38 USD (13)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
51.04 USD
最大の:
84.94 USD (63.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.65% (85.36 USD)
エクイティによる:
27.24% (13.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|29
|GBPUSD.r
|2
|EURUSD.r
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|121
|GBPUSD.r
|-10
|EURUSD.r
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|13K
|GBPUSD.r
|-196
|EURUSD.r
|-109
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
ベストトレード: +20.65 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +155.22 USD
最大連続損失: -83.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Xauusd and major forex mostly
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
38 USD/月
105%
0
0
USD
USD
202
USD
USD
1
0%
33
57%
98%
2.14
3.13
USD
USD
64%
1:500