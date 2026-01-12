シグナルセクション
Rodrigo Dos Santos Vieira

Rodrigo Forex

Rodrigo Dos Santos Vieira
レビュー0件
28週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -99%
DPrimeVU-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
28
利益トレード:
10 (35.71%)
損失トレード:
18 (64.29%)
ベストトレード:
21.32 USD
最悪のトレード:
-99.34 USD
総利益:
61.13 USD (6 269 pips)
総損失:
-161.27 USD (6 221 pips)
最大連続の勝ち:
3 (10.08 USD)
最大連続利益:
24.48 USD (2)
シャープレシオ:
-0.21
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.80%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.96
長いトレード:
16 (57.14%)
短いトレード:
12 (42.86%)
プロフィットファクター:
0.38
期待されたペイオフ:
-3.58 USD
平均利益:
6.11 USD
平均損失:
-8.96 USD
最大連続の負け:
4 (-19.65 USD)
最大連続損失:
-102.20 USD (3)
月間成長:
-99.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
104.70 USD
最大の:
104.70 USD (104.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.42% (104.70 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 22
EURUSD 3
Archived 1
USDJPY 1
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4
EURUSD -4
Archived -99
USDJPY 0
GBPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 797
EURUSD -397
Archived -290
USDJPY -50
GBPUSD -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +21.32 USD
最悪のトレード: -99 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +10.08 USD
最大連続損失: -19.65 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.12 09:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 09:21
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 3.37% of days out of the 208 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
80% of trades performed within 3 days. This comprises 1.44% of days out of the 208 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Rodrigo Forex
30 USD/月
-99%
0
0
USD
82
USD
28
0%
28
35%
100%
0.37
-3.58
USD
99%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

