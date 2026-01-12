- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
28
利益トレード:
10 (35.71%)
損失トレード:
18 (64.29%)
ベストトレード:
21.32 USD
最悪のトレード:
-99.34 USD
総利益:
61.13 USD (6 269 pips)
総損失:
-161.27 USD (6 221 pips)
最大連続の勝ち:
3 (10.08 USD)
最大連続利益:
24.48 USD (2)
シャープレシオ:
-0.21
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.80%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.96
長いトレード:
16 (57.14%)
短いトレード:
12 (42.86%)
プロフィットファクター:
0.38
期待されたペイオフ:
-3.58 USD
平均利益:
6.11 USD
平均損失:
-8.96 USD
最大連続の負け:
4 (-19.65 USD)
最大連続損失:
-102.20 USD (3)
月間成長:
-99.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
104.70 USD
最大の:
104.70 USD (104.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.42% (104.70 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|EURUSD
|3
|Archived
|1
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4
|EURUSD
|-4
|Archived
|-99
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|797
|EURUSD
|-397
|Archived
|-290
|USDJPY
|-50
|GBPUSD
|-12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21.32 USD
最悪のトレード: -99 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +10.08 USD
最大連続損失: -19.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
