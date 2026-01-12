- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
143
利益トレード:
112 (78.32%)
損失トレード:
31 (21.68%)
ベストトレード:
26.52 USD
最悪のトレード:
-59.29 USD
総利益:
230.16 USD (23 408 pips)
総損失:
-274.23 USD (26 701 pips)
最大連続の勝ち:
23 (33.36 USD)
最大連続利益:
33.41 USD (5)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
26.38%
最大入金額:
23.07%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
-0.53
長いトレード:
50 (34.97%)
短いトレード:
93 (65.03%)
プロフィットファクター:
0.84
期待されたペイオフ:
-0.31 USD
平均利益:
2.06 USD
平均損失:
-8.85 USD
最大連続の負け:
2 (-39.40 USD)
最大連続損失:
-59.29 USD (1)
月間成長:
-75.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
46.85 USD
最大の:
83.16 USD (101.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.12% (83.16 USD)
エクイティによる:
1.84% (3.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-44
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.52 USD
最悪のトレード: -59 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +33.36 USD
最大連続損失: -39.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29516
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
