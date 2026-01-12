シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GOLDANGEL 200
Dwi Tjahjono

GOLDANGEL 200

Dwi Tjahjono
レビュー0件
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -72%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
143
利益トレード:
112 (78.32%)
損失トレード:
31 (21.68%)
ベストトレード:
26.52 USD
最悪のトレード:
-59.29 USD
総利益:
230.16 USD (23 408 pips)
総損失:
-274.23 USD (26 701 pips)
最大連続の勝ち:
23 (33.36 USD)
最大連続利益:
33.41 USD (5)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
26.38%
最大入金額:
23.07%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
-0.53
長いトレード:
50 (34.97%)
短いトレード:
93 (65.03%)
プロフィットファクター:
0.84
期待されたペイオフ:
-0.31 USD
平均利益:
2.06 USD
平均損失:
-8.85 USD
最大連続の負け:
2 (-39.40 USD)
最大連続損失:
-59.29 USD (1)
月間成長:
-75.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
46.85 USD
最大の:
83.16 USD (101.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.12% (83.16 USD)
エクイティによる:
1.84% (3.75 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 143
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -44
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -3.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +26.52 USD
最悪のトレード: -59 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +33.36 USD
最大連続損失: -39.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29516
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
94 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.12 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 75 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GOLDANGEL 200
30 USD/月
-72%
0
0
USD
204
USD
11
0%
143
78%
26%
0.83
-0.31
USD
81%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください