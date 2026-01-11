- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
26 (76.47%)
損失トレード:
8 (23.53%)
ベストトレード:
64.44 USD
最悪のトレード:
-17.37 USD
総利益:
472.68 USD (38 822 pips)
総損失:
-88.96 USD (8 844 pips)
最大連続の勝ち:
11 (85.18 USD)
最大連続利益:
372.71 USD (10)
シャープレシオ:
0.53
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
22.53%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
6.01
長いトレード:
26 (76.47%)
短いトレード:
8 (23.53%)
プロフィットファクター:
5.31
期待されたペイオフ:
11.29 USD
平均利益:
18.18 USD
平均損失:
-11.12 USD
最大連続の負け:
3 (-50.05 USD)
最大連続損失:
-50.05 USD (3)
月間成長:
57.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
63.88 USD
最大の:
63.88 USD (9.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.64% (63.88 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDp
|384
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDp
|30K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +64.44 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +85.18 USD
最大連続損失: -50.05 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし