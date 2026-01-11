- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
366
利益トレード:
249 (68.03%)
損失トレード:
117 (31.97%)
ベストトレード:
13.89 USD
最悪のトレード:
-34.03 USD
総利益:
418.61 USD (40 256 pips)
総損失:
-502.07 USD (46 449 pips)
最大連続の勝ち:
15 (22.34 USD)
最大連続利益:
37.18 USD (7)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
38.78%
最大入金額:
43.21%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
367
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
-0.66
長いトレード:
185 (50.55%)
短いトレード:
181 (49.45%)
プロフィットファクター:
0.83
期待されたペイオフ:
-0.23 USD
平均利益:
1.68 USD
平均損失:
-4.29 USD
最大連続の負け:
7 (-13.13 USD)
最大連続損失:
-34.03 USD (1)
月間成長:
-56.58%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
100.18 USD
最大の:
125.63 USD (100.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
68.00% (125.71 USD)
エクイティによる:
5.32% (10.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|366
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|-83
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|-6.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13.89 USD
最悪のトレード: -34 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +22.34 USD
最大連続損失: -13.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FxPro-MT5 Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Manika Absolute Resolve Live Signal
GOLD Only
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-57%
0
0
USD
USD
187
USD
USD
1
88%
366
68%
39%
0.83
-0.23
USD
USD
68%
1:100