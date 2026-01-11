シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Manika Absolute Resolve
Mehdi Masoudi

Manika Absolute Resolve

Mehdi Masoudi
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -57%
FxPro-MT5 Live02
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
366
利益トレード:
249 (68.03%)
損失トレード:
117 (31.97%)
ベストトレード:
13.89 USD
最悪のトレード:
-34.03 USD
総利益:
418.61 USD (40 256 pips)
総損失:
-502.07 USD (46 449 pips)
最大連続の勝ち:
15 (22.34 USD)
最大連続利益:
37.18 USD (7)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
38.78%
最大入金額:
43.21%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
367
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
-0.66
長いトレード:
185 (50.55%)
短いトレード:
181 (49.45%)
プロフィットファクター:
0.83
期待されたペイオフ:
-0.23 USD
平均利益:
1.68 USD
平均損失:
-4.29 USD
最大連続の負け:
7 (-13.13 USD)
最大連続損失:
-34.03 USD (1)
月間成長:
-56.58%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
100.18 USD
最大の:
125.63 USD (100.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
68.00% (125.71 USD)
エクイティによる:
5.32% (10.71 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 366
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD -83
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD -6.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +13.89 USD
最悪のトレード: -34 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +22.34 USD
最大連続損失: -13.13 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FxPro-MT5 Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Manika Absolute Resolve Live Signal

GOLD Only

レビューなし
2026.01.12 00:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 00:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 00:15
A large drawdown may occur on the account again
