- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
17 (80.95%)
損失トレード:
4 (19.05%)
ベストトレード:
32.12 USD
最悪のトレード:
-8.35 USD
総利益:
118.21 USD (103 309 pips)
総損失:
-25.35 USD (25 354 pips)
最大連続の勝ち:
16 (117.67 USD)
最大連続利益:
117.67 USD (16)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
5.46
長いトレード:
5 (23.81%)
短いトレード:
16 (76.19%)
プロフィットファクター:
4.66
期待されたペイオフ:
4.42 USD
平均利益:
6.95 USD
平均損失:
-6.34 USD
最大連続の負け:
3 (-17.00 USD)
最大連続損失:
-17.00 USD (3)
月間成長:
93.07%
アルゴリズム取引:
33%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.81 USD
最大の:
17.00 USD (8.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|91
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|201
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +32.12 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +117.67 USD
最大連続損失: -17.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|87.00 × 1
iron discipline!
