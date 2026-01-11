シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / PhoenixGold
Inyoman Adi Sastrawan

PhoenixGold

Inyoman Adi Sastrawan
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2026 13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
150
利益トレード:
119 (79.33%)
損失トレード:
31 (20.67%)
ベストトレード:
5.86 USD
最悪のトレード:
-23.60 USD
総利益:
145.96 USD (8 774 pips)
総損失:
-151.54 USD (8 648 pips)
最大連続の勝ち:
15 (19.35 USD)
最大連続利益:
19.35 USD (15)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
150
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
100 (66.67%)
短いトレード:
50 (33.33%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.04 USD
平均利益:
1.23 USD
平均損失:
-4.89 USD
最大連続の負け:
3 (-0.94 USD)
最大連続損失:
-23.60 USD (1)
月間成長:
13.26%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
35.86 USD
最大の:
66.48 USD (121.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.03% (66.48 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 150
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 126
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.86 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +19.35 USD
最大連続損失: -0.94 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29516
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
94 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

This signal is generated by a rule-based Expert Advisor designed for trading XAUUSD (Gold), with a focus on risk management, volatility control, and disciplined execution.

The system uses multi-timeframe trend confirmation and pending order execution to trade selectively. Trading activity may be reduced or paused during extreme market volatility.

The EA does not use martingale or grid strategies and applies strict risk and exposure limits. Open trades are managed automatically to protect capital.

⚠️ Trading Gold involves high risk. Past performance does not guarantee future results.


レビューなし
2026.01.11 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 08:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.11 08:05
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録