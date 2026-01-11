- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
150
利益トレード:
119 (79.33%)
損失トレード:
31 (20.67%)
ベストトレード:
5.86 USD
最悪のトレード:
-23.60 USD
総利益:
145.96 USD (8 774 pips)
総損失:
-151.54 USD (8 648 pips)
最大連続の勝ち:
15 (19.35 USD)
最大連続利益:
19.35 USD (15)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
150
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
100 (66.67%)
短いトレード:
50 (33.33%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.04 USD
平均利益:
1.23 USD
平均損失:
-4.89 USD
最大連続の負け:
3 (-0.94 USD)
最大連続損失:
-23.60 USD (1)
月間成長:
13.26%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
35.86 USD
最大の:
66.48 USD (121.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.03% (66.48 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|126
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.86 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +19.35 USD
最大連続損失: -0.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29516
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
This signal is generated by a rule-based Expert Advisor designed for trading XAUUSD (Gold), with a focus on risk management, volatility control, and disciplined execution.
The system uses multi-timeframe trend confirmation and pending order execution to trade selectively. Trading activity may be reduced or paused during extreme market volatility.
The EA does not use martingale or grid strategies and applies strict risk and exposure limits. Open trades are managed automatically to protect capital.
⚠️ Trading Gold involves high risk. Past performance does not guarantee future results.
レビューなし